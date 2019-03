Al audiovisual valenciano se le resiste el taquillazo 'M'esperaràs?': 2.367 espectadores. Adaptación cinematográfica de la obra homónima de Albena y ópera prima del dramaturgo y actor Carles Alberola. La cinta fue la película inaugural de la rescatada Mostra de CIne el pasado año. En salas recaudó 13.639€. / LP La Comunitat despunta como plató de cine pero no despega en espectadores | Los productores echan en falta más público en las salas y reclaman ayudas a la distribución y promoción de películas CARMEN VELASCO Valencia Domingo, 31 marzo 2019, 00:42

Valencia es un escenario de cine. No es una frase hecha. Sus barrios se han convertido en todo un exponente de lo bien que luce la capital del Turia en la gran pantalla. En menos de dos años, alrededor de una veintena de películas han elegido algunos de los enclaves de la capital para desarrollar sus tramas. No importa si el rodaje se desarrolla en una casa recóndita en el barrio del Carmen o la secuencia transcurre en las playas del Saler; ni si se filma una comedia o un thriller, Valencia tiene localizaciones para todas las necesidades. José Sacristán ('Formentera lady'), Antonio de la Torre ('El reino'), Leonardo Sbaraglia ('El desentierro') o Inma Cuesta ('Vivir dos veces') ejemplifican que la ciudad empieza a despuntar como plató audiovisual. Hasta las series, como 'El embarcadero', se fijan en Valencia.

Desde las instituciones han visto cómo el cine genera un impacto mediático positivo y beneficia a la industria audiovisual local. El séptimo arte es un buen escaparate. En esta voluntad de vincular Valencia con el cine el Ayuntamiento ha dado un paso más al postularse como sede para acoger la gala de los Goya de 2020. El apoyo institucional se ha convertido en un aliado de la industria del audiovisual, pero ¿las películas valencianas cuentan con el respaldo del público? Los números no son especialmente generosos.

La gala de los Goya requiere un recinto para 2.500 personas

Del balance de espectadores de 2018, 'El desentierro', la película que arrasó en los primeros Premis de l'Audiovisual Valencià, se sitúa como la cinta de la Comunitat más vista en salas españolas. El 'thriller' de Nacho Ruipérez, que presentaba ingredientes atractivos (buena factura técnica y artística y actores populares y de solvencia, como Leonardo Sbaraglia, Francesc Garrido y Ana Torrent), logró atraer a 13.391 espectadores a los cines en 2018. La recaudación asciende a 78.788 euros, según los datos del Ministerio de Cultura.

«Al cine le falta publico, pero no al valenciano, sino al español» Ximo Pérez

El productor de 'El desentierro', Ximo Pérez, no tiene dudas: «Al cine le faltan espectadores, pero no al valenciano sino al español». Y pone como ejemplo 'El Reino', el thriller que Rodrigo Sorogoyen rodó en Valencia y que se alzó con importantes 'cabezones'. La película protagonizada por Antonio de la Torre no supera los 300.000 espectadores en salas. Ximo Pérez esperaba más público para la ópera prima de Nacho Ruipérez. «Sentía que teníamos una muy buena película y estamos muy orgullosos de ella pero quizá fallamos en la fecha del estreno. Elegimos el 16 de noviembre para entrar en los Goya y poder llegar a Navidad. En estas tres semanas hubo 50 estrenos en cartelera», señala Pérez, quien suma más de una quincena de producciones. «'El desentierro' es quizá la cinta en la que más he invertido en promoción y publicidad», añade.

Por detrás de 'El desentierro', que logró seis Premis de l'Audiovisual Valencià (película, director, guion, montaje, dirección artística y dirección de producción), se sitúa 'Formentera Lady', la ópera prima del alcoyano Pau Durà. La película, rodada entre Valencia, Dénia y Formentera, está protagonizada por José Sacristán. La cinta atrajo a 12.848 espectadores a las salas e hizo una taquilla de 77.645 euros.

Muy alejada de 'El desentierro' y 'Formentera lady' figura 'Paella Today', que atrajo a 3.331 personas a las salas de cine en 2018. La comedia de César Sabater, protagonizada por Pablo Rivero y Olga Alamán, recaudó 20.437 euros. 'M'esperarás?', la adaptación de la obra teatral de Albena, fue la película inaugural de la rescatada Mostra de Cine. Un total de 2.367 espectadores fueron a verla en salas, algo que dejó una taquilla de 13.639 euros. Todos estos títulos cuentan con subvención del Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC).

«De las 100 películas que se hacen cada año en España sólo triunfan tres o cuatro en taquilla»

¿Cómo ha empezado 2019? 'Memorias de un hombre en pijama', inspirada en el cómic homónimo de Paco Roca y que recibió el Premi Gaudí al mejor largometraje de animación, ha atraído a las salas de cine en lo que va de año a poco más de 2.000 espectadores. La producción, que cuenta con la participación de la valenciana Hampa Studio, estuvo nominada en la última edición de los Goya y tiene a Raúl Arévalo en el papel protagonista. La recaudación, según datos del Ministerio de Cultura, asciende a 11.542 euros.

Con estos datos, ¿al cine valenciano le faltan espectadores? «No es un problema del cine hecho en la Comunitat, sino del sector en general. Películas que destaquen en cartelera hay muy pocas, hay muchos estrenos y algunos títulos difícilmente resisten varias semanas», señala José Luis Moreno, director del IVAC.

«Los espectadores están ahí y lo difícil es hacerles ir a las salas. Influyen números factores para que una película funcione en taquilla, desde la calidad del largometraje, la distribución hasta la publicidad. No se invierte tanto como se debiera en la promoción de una cinta y más si se compara con la publicidad con la que vienen los filmes de Estados Unidos», añade Moreno, quien destaca que la industria audiovisual en la Comunitat se va fortaleciendo cada año pero se le resiste el taquillazo.

'La isla mínima', de Alberto Rodríguez, visibilizó el cine andaluz para el resto de España. Un caso similar sucedió con 'Loreak' (Jon Garaño y José Mari Goenaga) y 'Handia' (Aitor Arregi y Jon Garaño), y también con 'Estiu 1993', de la catalana Carla Simón. «Deseamos que existan ese tipo de películas y ojalá aquí ocurriera pero depende de muchos factores. En la Comunitat hay talento y un caldo de cultivo para ello, pero el éxito a veces llega y otras no», asegura José Luis Moreno.

Ximo Pérez tiene confianza en que más pronto que tarde el audiovisual valenciano tendrá su taquillazo. «Un éxito al estilo de 'La isla mínima' beneficiará a todo el sector porque ayudará a que los productores de la Comunitat tengan mayor consideración ante las televisiones y las distribuidoras», según Pérez.

De las 100 películas que se hacen en España cada año sólo triunfan en cartelera tres o cuatro, coinciden Moreno y Pérez. «Me fastidia que no ha llegado ese guion ni director que haga una gran producción en Valencia, pero estamos en el camino», sostiene el productor, quien destaca la calidad de la cantera de jóvenes cineastas valencianos.

Pérez, productor también de la serie 'L'Alqueria Blanca', considera que la Adminstración «debería dar una vuelta de tuerca a las ayudas para que, como en Cataluña, también se subvencione la promoción y la distribución más allá de la producción».