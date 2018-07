«El arte no es funcional, es espiritual» Viernes, 20 julio 2018, 00:13

La exposición 'Fluidos' sirve para echar la vista atrás a la carrera de Miquel Navarro. «Estoy satisfecho con el resultado», apunta el creador. «No puedo elegir una única obra porque es el conjunto de la obra el que me representa», añade. El artista considera que su evolución es fruto de «la reflexión y la autocrítica». El uso de los materiales y las diferentes sensibilidades no se pueden extraer del contexto de la creación, según el autor de 'El Parotet'. «No es verdad que empezara a crear hace 40 años, empecé de niño jugando con el barro de las acequias», rememora. Desde entonces él y Mislata, ciudad donde nació, han cambiado, pero en ambos permanece algo: el arte. La localidad valenciana inspira a Navarro, pero también la Albufera y la figura humana. «Me considero un constructor, pero no un arquitecto. El segundo diseña elementos funcionales y el arte es más inútil. El arte no es funcional, pero sí espiritual».