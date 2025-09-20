Vuelos restrasados hasta cuatro horas en Valencia y Alicante por el ciberataque a aeropuertos europeos

Los aeropuertos de Valencia y Alicante se han visto afectados por el ciberataque sufrido por algunos aeródromos eruopeos esta madrugada, que ha provocado retrasos ... y cancelaciones de vuelos a nivel continental. Aunque de momento la afectación tanto en Manises como en el Alicante-Elche Miguel Hernández es mínima, varias compañías se han visto obligadas a reprogramar alguno de sus vuelos procedentes de la Comunitat y con destino en alguno de los aeropuertos afectados por el ataque.

Los problemas más graves se regstran en Bruselas, Heathrow (Londres) y Berlín, donde miles se pasajeros se ven atrapados en interminables colas. De hecho, según la información que ofrece Aena a través de su página web del estado del tráfico aéreo en sus aeropuertos, el vuelo que más demora sufre es el operado por la compañía Tui Fly que estaba programado para partir de Alicante a las 09:20 horas con destino a Bruselas. El caos que se vive en el aeródromo de la capital belga tras el ataque, que afecta sobre todo al sistema online para embarcar equipajes, ha obligado a reprogramar el vuelo. La nueva hora prevista de salida es a las 13:30 horas, cuatro horas más tarde de lo previsto inicialmente.

También en el aeropuerto alicantino un vuelo con destino a Bucarest programado para las 10:00 horas y operado por Wizz Air acumula más de dos horas de retraso, con un nuevo horario previsto de partida para las 12:11 horas.

En el aeropuerto de Manises los retrasos en los vuelos son mucho menores y no están tan vinculadas directamente con el asalto al proveedor norteamericano encargado de dar servicio a los sistemas de embarque digitales. De hecho, en el casillero de salidas del aeropuerto valenciano tan solo dos vuelos registran retrasos. Eso sí, ambos tienen como destino el Reino Unido, una de las regiones donde mayor colapso aéreo se ha producido tras el ataque.

Se trata de un vuelo entre Valencia y Londres Stansted programado para las 11:30 horas, que finalmente tiene programada la salida para las 11:55 horas, y de otro entre Valencia y el aeropuerto de Eats Midlands, en la ciudad de Derby, programado para las 12:00 horas que acumula un retraso de treinta minutos.

No obstante, según informan los propios aeropuertos afectados por el ciberataque, a lo largo de la jornada podrían producirse mayores retrasos y cancelaciones.