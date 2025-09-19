Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pasajeros hacen cola en el aeropuerto de Manises, el 24 de agosto de 2024. JL Bort.

Cámara Valencia exige a AENA priorizar la ampliación de la terminal de pasajeros y modernizar las instalaciones

La entidad valora «positivamente» la inversión de casi 13.000 millones anunciada por el Gobierno este jueves

Pau Alemany

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:52

El riego de millones de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a los aeropuertos del país ha dibujado una sonrisa en la ... Cámara de Comercio de Valencia. Tras varios meses alertando de la situación de colapso de las terminales de la región y de las posibles pérdidas económicas y de empleados, la entidad ha valorado «positivamente» la inversión anunciada de casi 13.000 millones de euros este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los que 1.000 irán destinados a la ampliación del aeródromo alicantino y otros «400 millones» para el de Manises, según ha expresado la Cámara de Comercio de Valencia.

