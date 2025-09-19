Cámara Valencia exige a AENA priorizar la ampliación de la terminal de pasajeros y modernizar las instalaciones

El riego de millones de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a los aeropuertos del país ha dibujado una sonrisa en la ... Cámara de Comercio de Valencia. Tras varios meses alertando de la situación de colapso de las terminales de la región y de las posibles pérdidas económicas y de empleados, la entidad ha valorado «positivamente» la inversión anunciada de casi 13.000 millones de euros este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los que 1.000 irán destinados a la ampliación del aeródromo alicantino y otros «400 millones» para el de Manises, según ha expresado la Cámara de Comercio de Valencia.

Hay dos aspectos que para la Cámara son esenciales. Por un lado, agrandar la terminal de pasajeros para poder absorber la creciente cifra de turistas que aumenta año tras año y poder hacerlo «con servicios de calidad». Por otro lado, modernizar unas instalaciones que se encuentran «al borde de su capacidad operativa», según ha indicado este viernes. Unas advertencias que ya realizó la entidad hace dos semanas con la presentación de un informe en el que se recogía que «la falta de adecuación de la infraestructura» dejaría unas pérdidas de 1.024 millones anuales hasta 2030 en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) y llegaría a afectar a más de 16.000 puestos de trabajo.

Con estas inversiones, la cuantía asignada al aeropuerto de Valencia «se multiplicará por doce» respecto al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) anterior y alcanzará los 400 millones de euros entre 2027 y 2031. De este modo, pasará de recibir el 1,5% de las inversiones aeroportuarias de España a recibir el 3%, según ha detallado la Cámara.

Tal y como quedó reflejada en el informe elaborado por Cámara Valencia, el aeropuerto de Valencia superó en 2024 su capacidad operativa nominal, alcanzando niveles de saturación del 130% en picos de demanda. De hecho, el aeropuerto valenciano es el que más ha crecido de toda España en número de viajeros internacionales recibidos entre enero y julio, según los datos ofrecidos por Turespaña en agosto.

Esta situación compromete su eficiencia y se traduce en un coste de oportunidad económico, empresarial y de posicionamiento internacional para la provincia de València y para el conjunto de la Comunitat. Según los últimos datos, en los ochos primeros meses de este año, el número de pasajeros se ha incrementado en un 9%.