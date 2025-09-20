Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Caos en varios aeropuertos de Europa. Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación y embarque está causando importantes retrasos y cancelaciones en varios ... aeródromos, entre ellos el de Heathrow, en Londres, el de Berlín y Bruselas.

El ataque ha dejado inoperativos varios sistemas. Esto ha provocado que los procedimientos de facturación y embarque tengan que realizarse de forma manual, lo que complica la gestión de los aeropuertos, según ha confirmado el aeródromo de Bruselas.

El ataque «está teniendo un gran impacto en la programación de los vuelos y lamentablemente, causará retrasos y cancelaciones», ha declarado uno de los operadores. Los aeropuertos afectados han recomendado a los viajeros con vuelos programados para este sábado que antes de acudir a las terminales, confirmen con sus aerolíneas si los aviones van a poder despegar. «Debido a un problema técnico con un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, los tiempos de espera en la facturación son más largos. Estamos trabajando en una solución rápida», reconocía el aeropuerto de Berlín en uno de sus banners.