Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo precio de la bombona de butano desde esta semana

Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Los aeródromos afectados recomiendan a los usuarios consultar el estado de los vuelos antes de acudir a las terminales

T Nieva

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:58

Caos en varios aeropuertos de Europa. Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación y embarque está causando importantes retrasos y cancelaciones en varios ... aeródromos, entre ellos el de Heathrow, en Londres, el de Berlín y Bruselas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  2. 2

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  3. 3

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  4. 4 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  5. 5 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  6. 6 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent
  7. 7 Escarlett ya es persona: la jueza ordena inscribir en el Registro Civil a la bebé no nacida en la dana
  8. 8 Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán
  9. 9 El rascacielos residencial más alto de Europa estará en la Comunitat: 230 metros con skybar, cine y piscinas climatizadas
  10. 10 Cortes de tráfico en la A-7 por obras hoy sábado: horarios e intinerarios alternativos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín