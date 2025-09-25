Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La fachada principal de la Ciudad de la Justicia. LP

Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela

Los afectados sostienen que trabajó como «agente externo» y luego se convirtió en el administrador de la empresa que captaba la inversiones

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:43

Lo primordial en una estafa piramidal consiste en la recuperación de la mayor cantidad de dinero para las víctimas. Y esta cuestión siempre suele ser ... la más complicada en asuntos de esta naturaleza. Un grupo de afectados por las supuestas inversiones de la empresa Expa han pedido ya al juzgado de Instrucción 2 de Valencia, el órgano que comanda las pesquisas, que dicte el auto de procedimiento abreviado, una resolución que pone punto final a la investigación y da la posibilidad a las partes de que presenten sus escritos de acusación. En definitiva, supone un paso adelante para la celebración del juicio.

