Las víctimas aplauden que Polo testifique ante la jueza para esclarecer lo sucedido

Es una de las figuras más controvertidas del fatídico día 29 de octubre, pero hasta ahora apenas se le ha escuchado. El presidente de la ... Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, se mantiene en silencio pero tendrá que hablar en el juzgado ante la jueza Nuria Ruiz, que investiga por la vía penal el caso de la dana. Un hecho que este viernes en la Ciudad de la Justicia, en una nueva jornada del proceso de instrucción, han aplaudido las víctimas, representadas por la letrada Mamen Peris, abogada de la acusación popular por Ciudadanos.

No sólo declarará como testigo Polo, sino también el director y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, las alcaldesas de Paiporta y Catarroja y el de Sedaví. «He presentado la declaración del presidente de la CHJ, del jefe de Emergencias, los responsables de la famosa ES-Alert que tenían que redactar y verificar su envío», señala Peris.

Al hacerlo como testigos, tienen la obligación de decir la verdad. «Si yo fuera su abogada preferiría declarar como investigados porque tienes unos condicionamientos, como no declarar contra tí mismo, no estás obligado a contar lo que no quieres, que es mucho más garantista en aquella persona que ha tenido un cargo de responsabilidad», explica. «Se ha pedido que lo hagan como testifical, así tienen la obligación de decir la verdad y como abogada de la acusación para mí es mucho mejor. Ahora van a declarar todos como testigos, pero muchas veces hemos visto que el testigo acaba siendo investigado», avisa la letrada.

Para la abogada «ahora viene una parte técnica donde algunos investigados han ligado todo a esa parte técnica que va a estar muy interesante. Han estado en la Conselleria de Emergencias durante mucho tiempo y conocer su versión de los hechos y cómo han aplicado ese plan especial de inundaciones va a ser clave», asegura. «Estamos en un momento de la instrucción muy incipiente, concretando ese escenario y determinando competencias, porque sino tampoco podremos determinar responsabilidades. Hay que conocer cada uno qué competencia tenía para asignarle la responsabilidad», añade.

«Vida normal» en Paiporta

Respecto a la jornada de declaraciones, fue el turno de una familia que vivía en Paiporta en primera línea del barranco y una ola mató al padre. «Esta manifestaba que llevaban una vida normal, que nadie les avisó, ni una llamada de Protección Civil, ni un aviso del Ayuntamiento, que no sonaron ni las campanas. Parecía que todo era normal y nada hacía sospechar lo que vino», indica Peris. «El fallecimiento de esta persona fue de una manera brutal porque vino una tromba de agua que llegó al barranco de Paiporta y muchas más personas murieron en las mismas circunstancias. Nadie les avisó de lo que venía, y que pasó de entrar un palmo de agua a la media hora estar con dos metros y medio», lamenta.

Para la abogada de la acusación popular «todos estos testigos aportan mucho a la causa porque concretan aproximadamente la hora del fallecimiento y las circunstancias. Eso son datos que van a contrastar directamente con otros testigos que están dando datos. Si a las 18:50 horas ya ves que un barranco va lleno, hay vídeos caseros, son pruebas que estamos aportando a la causa que ponen de manifiesto que estaban ocurriendo estas cosas y en el Cecopi parecía que nadie se estaba enterando», expone.

Por su parte, como los familiares que han declarado este viernes ante la jueza han preferido no hablar después ante los medios, su abogado, Francisco Regalado, letrado a su vez de varias familias afectadas más, ha expresado que «estaban haciendo vida normal en sus casas. Esta familia de Paiporta estaba incluso sacando los coches fuera y a las 19:30 es cuando viene una especie de ola, de tsunami, lo describen como algo repentino, entra en los garajes comunes, los tira abajo y las personas que había abajo fallecen», indica. «En esa zona de Paiporta mueren cuatro personas. Las familias están muy afectadas, muchos en tratamiento, pero confían en que la jueza averigüe qué pasó y quién tiene responsabilidades», añade el letrado.

«La jueza insiste en los avisos, porque dice que si se hubiera avisado bien, la gente se hubiera subido a zonas altas. Hay quien está insistiendo en el Cecopi, cómo pasó, y otras que están pidiendo más información, como por ejemplo que no se está investigando qué pasó con la gente que falleció en las autopistas, porque hay muchos. Quién decide que la gente vaya por un sitio y no por otro en la autovía, por qué el AVE sí se corta pero no se cortan las autopistas», apunta Regalado sobre las cuestiones que se están planteando en el juzgado. «Es algo que habrá que investigar, delimitar las responsabilidades que haya, porque mucha gente se ahogó en las autopistas», dice.

Además, el abogado de las familias apunta al Ejecutivo también como responsable. «Tiene que venir a declarar todo el mundo que tenga responsabilidad ese día, ya sea del gobierno autonómico, que es responsable, o del Gobierno central, que también lo es. Tendrá que venir a declarar uno y otro. Toda declaración aportará parte de la verdad», destaca. «La gente sólo quiere saber qué pasó y cuando se sepa, y quiénes son los responsables, que paguen las consecuencias. Es una extensión muy grande y hay muchos focos, el barranco, Forata, las autovías, el río Magro, muchos frentes abiertos», añade.