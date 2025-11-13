El vicepresidente Martínez Mus mantiene su primera reunión con las víctimas de la dana
El número 3 del Consell vuelve a mantener un encuentro con los afectados tras su explicación del proyecto de parques inundables contra riadas
Valencia
Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:15
El nuevo vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación Económica y Social, Vicente Martínez Mus, mantiene desde hace unos minutos un ... encuentro con tres asociaciones de víctimas y afectados de la dana esta tarde.
Martínez Mus ha querido tener un gesto para tender puentes con las entidades de víctimas y afectados como nuevo responsable de pilotar la reconstrucción de la dana tras la dimisión del teniente general Francisco José Gan Pampols.
Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, en un principio el encuentro estaba previsto que se celebrase a puerta cerrada y sin anuncio público en la agenda del propio vicepresidente. En el cónclave están presentes las entidades Damnificados Dana Horta Sud-Valencia, Tots a Una Veu y SOS Desaparecidos.
Los colectivos de Víctimas Mortales 29-O y Víctimes Mortals 29 d'Octubre 2024 no han podido asistir a la cumbre al encontrarse en Bruselas para presenciar la votación de un nuevo paquete de ayudas comunitarias para la reconstrucción del destre.
Cabe recordar que algunas entidades de damnificados ya mantuvieron un encuentro con Martínez Mus y su equipo de la Conselleria de Medio Ambiente a mediados de septiembre para abordar el proyecto de parques inundables diseñado por la Generalitat para mitigar futuras riadas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión