Martínez Mus pide una reunión al Gobierno tras las críticas de Gan Pampols a la reconstrucción

El flamante nuevo vicepresidente segundo para la Recuperación Económica y Social, Vicente Martínez Mus, ha tardado menos de 24 horas en mover ficha y ... solicitar formalmente una reunión de trabajo con la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, para abordar la coordinación de las administraciones en esta fase de la reconstrucción.

El nombramiento de Martínez Mus como número 3 del Consell en sustitución del teniente general retirado Francisco José Gan Pampols ha culminado el relevo en los cargos destinados a ejercer la interlocución entre Generalitat y Ejecutivo central para abordar la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la riada del 29 de octubre de 2024. Cabe recordar que Pérez fue ascendida al puesto de comisionada a finales de agosto tras la dimisión de su antecesor José María Ángel motivada por el escándalo de un supuesto título universitario falso que le dio acceso a la función pública.

El envío de la carta se produce tras los duros reproches lanzados por Gan Pampols a la falta de colaboración entre ambas administraciones, apuntando directamente al Gobierno central aunque sin nombrarlo explícitamente, durante sus casi 12 meses en el cargo. «Es cierto que no se ha hecho lo bien que se debiera ni lo rápido que se debería, pero eso se debe a quien ha omitido la labor de coordinación, que ha omitido esa labor y la omite. Pregúntense sobre todo aquello que se dijo que se iba a hacer y no se ha hecho. Ya saben que, aquí, 'o no plou o no sap ploure', y volverá a llover. Espero una unidad de esfuerzo y que alguien tenga lo que tiene que tener para hacerlo y la Comunitat desarrolle su potencial con los recursos financieros que debería tener y que le niega aquel que debería distribuirlos y no lo hace», aseveró el teniente general antes de volver a su retiro.

Martínez Mus, que mantiene las carteras de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, arranca la misiva alegando que el objetivo de la misma es «reforzar los canales de comunicación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España» en el proceso de recuperación de la riada.

«El fortalecimiento de la coordinación y colaboración institucional ha de seguir siendo la prioridad de ambas administraciones», señala el vicepresidente antes de explicar que ello garantiza «una respuesta eficaz, ágil y ordenada» y permite «la llegada de las condiciones de normalidad completa en los municipios más perjudicados».

Ante el reciente cambio en los mandos de la reconstrucción en el Consell, Martínez Mus tiende la mano para que se celebre una reunión de trabajo conjunta «en los próximos días». En esta cumbre también estarían presentes los equipos de ambas administraciones «con el fin de revisar los objetivos a corto y medio alcance, actualizar el diagnóstico y el estado de las actuaciones en marcha, identificar posibles obstáculos y definir, de manera compartida, los próximos hitos para la recuperación económica y social de la Comunitat».

«Reiterando la plena disposición de la Generalitat Valenciana para seguir colaborando con la Comisionada y su equipo, desde la lealtad y cooperación institucional y con el objetivo común de que esta reconstrucción sea también una oportunidad para fortalecer la resiliencia, la sostenibilidad y la cohesión territorial de nuestra tierra», concluye Martínez Mus