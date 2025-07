Viaje al fondo de la Albufera

¿Dragar la laguna? Martínez Mus no lo descarta

«La Albufera no es un puerto: no se puede dragar sin más». A punto de que la nave que registra los datos del lecho de la laguna inicie su travesía, el conseller Vicente Martínez Mus hace esta advertencia mientras atiende a la prensa. Una idea que luego desarrolla en estos términos: «Necesitamos un diagnóstico. Sin él, es muy aventurado hacer algo». Surge en este punto el verbo famoso, dragar: una posibilidad que Mus no rehúye: «Habrá que dragar o no en función de medir bien los riesgos y las consecuencias». Una decisión nacida del análisis científico... con repercusiones en su ámbito, el político, que el conseller también acepta afrontar cuando toque: «En este caso, la parte fácil es la política. «Nuestra prioridad es conservar lo máximo posible la salud de la Albufera para hoy y para el futuro: y si de los informes técnicos sale alguna conclusión que sea más difícil de explicar, habrá que explicarla pero habrá que hacerla». «Visto el diagnóstico, tomaremos las medidas sí o sí», avisa.