Vertidos sin castigo

Estamos al inicio de la temporada estival y ya han empezado los vertidos que vienen a enturbiar la paz de los bañistas. En ... esta ocasión los perjudicados han sido los vecinos de siete municipios de la Safor.

Las playas de Gandia, Guardamar, Piles, Miramar, Bellreguard, Oliva y Daimús han sido las afectadas por el vertido de un material hasta el momento desconocido. Este apareció el domingo pasado y causó la alarma de los bañistas. Los ayuntamientos afectados rápidamente procedieron a prohibir el baño en las zonas en las que habían aparecido estos residuos.

Ha pasado casi una semana y el origen del vertido no se ha determinado. Tampoco se ha localizado a los responsables de este atentado contra el medio natural. Pero lejos de parecer un hecho extraño, es la norma general. Habitualmente es lo que sucede de forma que estos vertidos quedan impunes, no se persigue a los responsables y parece que las autoridades no se tomen en serio estos hechos.

Es cierto que el caso de la Safor es reciente y los análisis todavía no han concluido. Pero los precedentes apuntan en una misma dirección.

El verano pasado, a mediados de julio, en las playas del sur de Valencia apareció repleto de manchas de fuel en lo que parecía un vertido provocado por la apertura de los depósitos de algún barco frente a las costas valencianas. No ha sucedido nada.

La delegación de medio ambiente de la Fiscalía decidió en febrero dar carpetazo a la causa abierta por el vertido que inundó casi tres kilómetros de orilla de las playas de la Albufera el pasado verano. El Ministerio Público optó por cerrar las diligencias casi seis meses después de que la Capitanía Marítima de Valencia iniciara la investigación del caso al no haber dado con el navío responsable de la contaminación medioambiental causada por el combustible tras medio año de pesquisas sin éxito. De este modo, el incidente llega a su fin llega a su fin sin que se hayan esclarecido los hechos y, por tanto, sin haber depurado las responsabilidades pertinentes que, de acuerdo con el régimen sancionador de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la legalidad marítima vigente en la materia, podrían dejar sanciones de hasta los tres millones de euros.

Hace un año un buque encalló en la playa de Pinedo. Necesitó ser remolcado para poder hacerse de nuevo a la mar. Fue necesario el concurso de dos embarcaciones para conseguir reflotarlo. Ha pasado un año y nada se sabe sobre una posible multa al patrón del yate.

En julio de 2019 sucedió algo parecido. Un vertido procedente de unas acequias acabó afectando a las playas del norte de Valencia. La investigación no logró determinar que es lo que sucedió en realidad.

No fue el emisario de Vera, ni el de Pinedo, ni el de la Pobla de Farnals ni tampoco la depuradora de Pinedo. Ninguno de los tres fueron culpables de los vertidos de aguas fecales que contaminaron el litoral de Valencia y de pueblos de l'Horta Nord y que obligaron a cerrar las playas en cuatro episodios distintos. Estos vertidos también quedaron impunes. No se logró encontrar a los responsables de las bacterias fecales que se recogieron en Patacona, Port Sa Playa, Malvarrosa, Cabanyal y El Puig, Massamagrell.

Y así ha sucedido con otros vertidos en la costa que han venido a enturbiar la actividad de visitantes, turistas y vecinos de la costa valenciana. Han quedado sin solución.

Además, no parece que haya registros de los que han tenido lugar. De Capitanía Marítima te remiten a Costas y de ahí de nuevo a Capitanía Marítma. Y Medio Ambiente tampoco dispone de esta información.

Ante este hecho los ecologistas reclaman más controles para evitar que estos hechos se produzcan y que si tienen lugar al menos no queden impunes. «No hay mucho control, no se lo toman en serio. No sé si es que no hay control o no tienen ganas de controlar», ha asegurado Carlos Arribas de Ecologistas en Acción.