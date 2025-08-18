Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte

Dos conatos de incendio en áreas próximas a zonas residenciales en cuestión de dos días. Es el balance de un fin de semana que ... ha disparado las alarmas entre los residentes en urbanizaciones y chalés que se ubican a escasos metros de montes y caminos rurales. La acumulación de vegetación y árboles secos en zonas como la Sierra Calderona ha avivado el temor entre los propietarios de, sobre todo, segundas viviendas que denuncian la falta de limpieza de zonas concretas que pueden convertirse en un polvorín en caso de tormenta seca.

Este sábado por la tarde, un fuego obligó a desalojar varios chalés en el término municipal de Xàtiva. Las llamas se propagaron con rapidez e incluso se desató un segundo foco, que estuvo a punto de causar el desalojo de una residencia de personas de la tercera edad. Todo quedó en un susto gracias a la rápida actuación de los servicios de Emergencias, que llegaron a movilizar hasta ocho medios aéreos.

Pocas horas después del percance, un lector de LAS PROVINCIAS alertaba del estado en el que se encontraba uno de los caminos que conectan la urbanización de Los Monasterios, ubicada entre Puçol y Sagunto, con el Santuario de la Milagrosa. Al borde de un camino, varios árboles talados y un cúmulo de vegetación forman lo que podría convertirse en cuestión de minutos en una hoguera.

A pesar de que se encuentra en un punto más alejado de las viviendas ubicadas al pie de la montaña, muchos de los vecinos del residencial dicen conocer el estado en el que se encuentra el monte en las inmediaciones de su urbanización.

Uno de los residentes conoce a la perfección los puntos más peligrosos, aquellos en los que se acumula una mayor cantidad de maleza, que puede ser peligrosa con unas elevadas temperaturas. «Me preocupa la situación igual aquí que en cualquier otra urbanización. Es una pena que con lo que ha llovido esta primavera ahora tengamos esto así», comenta, mientras señala una zona en la que el color grisáceo de los árboles es sinónimo de peligro.

Desde la Plataforma Forestal Valenciana explicaban antes del verano que la acumulación de vegetación y la sequía que ha sufrido la Comunitat los dos últimos años ha provocado la proliferación de árboles muertos y secos que no han sido retirados, que pueden favorecer la rápida propagación en caso de incendio.

La preocupación por el estado de los montes se percibe entre el vecindario que conoce la situación. Otro de los residentes en Los Monasterios, que se dirige con su hijo a jugar al fútbol a pesar del sofocante calor, explica el problema: «Los árboles se secan y no hay nadie que cuide la zona. Si salta una chispa puede ser grave».

En la garita de seguridad que se encuentra a la entrada del recinto residencial controlan todo lo que pasa en el interior de la urbanización, pero no en el monte. Aunque están pendientes de cualquier llamada de aviso que pueda llegar de los vecinos, porque saben que si el monte no está en las condiciones adecuadas el fuego puede aparecer en cualquier momento. «Como haya una tormenta seca o a alguien le dé por hacer el tonto puede ser peligroso», advierte uno de los operarios de seguridad de la urbanización.

En Alcoi, donde este domingo se desataron otros dos incendios próximos a núcleos residenciales no hizo falta una tormenta para que los vecinos de la urbanización de Serelles. La rápida actuación de los bomberos y los trabajos de prevención –los fuegos se produjeron en zonas desbrozadas con escasa vegetación– evitaron problemas mayores.

De modo que los propios vecinos de las zonas más próximas a la montaña exigen un mayor trabajo de prevención para evitar desastres. «Como ya no se pastan los montes hay zonas que están como el culo», explica con indignación el vecino desde la puerta de su chalé.

El PSPV exige al Consell que acabe con los recortes en prevención

La portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha exigido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que «reflexionen» y «acaben con los recortes en la prevención y extinción de incendios en la Comunitat Valenciana con el fin de convertir las Emergencias en otro pilar del Estado de Bienestar junto a la sanidad, la educación y los servicios sociales».

«La nueva realidad climática obliga a las administraciones públicas a extremar las actuaciones para proteger las personas y el extraordinario patrimonio natural de los valencianos, porque es un hecho que la pasividad del PP y de los ultras que protegen a Mazón, el negacionismo del cambio climático, se traduce en un peligro para las familias, sus viviendas y la enorme riqueza medioambiental de la Comunitat Valenciana», ha advertido Andújar, según ha indicado la formación política en un comunicado.

En este sentido, Andújar ha alertado de que, «contrastando los datos de GVA 112 y los de la Subdelegación del Gobierno, se han puesto de manifiesto las carencias de personal de extinción de incendios de la Generalitat».

Para la responsable socialista de Justicia, «es evidente que el Consell y la Diputación no se han preparado adecuadamente para el verano que venía». Andújar ha emplazado al Consell y a la corporación provincial a «seguir alerta y extremar las medidas ante el riesgo extremo de nuevos siniestro por el repunte de la ola de calor».