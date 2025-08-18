Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado de un camino rural en la Sierra Calderona. LP

Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte

Los residentes en urbanizaciones y chalés lamentan la falta de limpieza y al exceso de vegetación seca en caminos rurales

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:59

Dos conatos de incendio en áreas próximas a zonas residenciales en cuestión de dos días. Es el balance de un fin de semana que ... ha disparado las alarmas entre los residentes en urbanizaciones y chalés que se ubican a escasos metros de montes y caminos rurales. La acumulación de vegetación y árboles secos en zonas como la Sierra Calderona ha avivado el temor entre los propietarios de, sobre todo, segundas viviendas que denuncian la falta de limpieza de zonas concretas que pueden convertirse en un polvorín en caso de tormenta seca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  3. 3 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  4. 4

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  5. 5 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  6. 6

    El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias
  7. 7

    La startup valenciana que revoluciona la salud de las mujeres embarazadas y el postparto
  8. 8

    La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones
  9. 9

    Una falla de vareta en el desierto de Nevada
  10. 10 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte

Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte