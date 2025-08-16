Desalojan varios chalés por dos incendios en el termino municipal de Xàtiva Emergencias moviliza ocho medios aéreos para tratar de sofocar uno de los fuegos próximo a una zona residencial

Javier Gascó Valencia Sábado, 16 de agosto 2025, 19:13 | Actualizado 19:21h.

Las elevadas temperaturas están convirtiendo esta segunda semana de agosto en una de las más complicadas en los montes valencianos. Este sábado se han declarado tres nuevos conatos de incendio en la zona sur de la provincia de Valencia: uno en la localidad de Atzeneta d'Albaida y otros dos, que todavía siguen activos, en el término municipal de Xàtiva.

Emergencias ha movilizado ocho medios aéreos, tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, tres autobombas y tres unidades de bomberos forestales para tratar de controlar uno de los fuegos que permanece activo a las 19:08 horas, originado a primera hora de la tarde en un camino rural próximo a la carretera CV-610, que conecta los municipios de Xàtiva y Genovés.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva indican que el incendio se ha producido en las inmediaciones de una zona de chalés, que han tenido que ser desalojados por los equipos de extinción. Sin embargo, ninguno de ellos han sufrido daños.

Al mismo tiempo que los bomberos trataban de estabilizar el primero de los fuegos declarados en Xàtiva, se originaba otro similar en una zona de diseminados ubicada en una zona cercana al acueducto de Les Arcadetes del Alboi, aunque todavía se desconoce el alcance que puede tener este segundo fuego, originado pasados unos minutos de las 18:30 horas. Todavía se desconoce el número de dotaciones movilizadas para tratar de controlar este segundo conato, que también podría afectar a varias viviendas. Desde el consistorio indican que la Guardia Civil está procediendo al desalojo de viviendas en la zona de la Corona de la Estrela.

Al tratarse de una zona con una gran afluencia de vecinos en época estival, Emergencias también ha movilizado de forma preventiva una ambulancia del SAMU y otra de Soporte Vital Básico para poder atender a posibles residentes.

Por otra parte, el incendio originado este sábado por la mañana en una zona de matorral y cañar en el término municiapl de Atzeneta d'Albaida ya ha sido extinguido, después de que se haya movilizado un medio aéreo, dos dotaciones y un brifo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, dos autobombas y dos unidades de bomberos forestales.

Cabe recordar que este sábado la Comunitat se mantiene en nivel extremo por riesgo de incendios forestales. Por ello, la Generalitat ha lanzado diversas recomendaciones, la primera de ellas extremar la precaución en espacios forestales, donde queda prohibido realizar cualquier tipo de fuego y cualquier actividad causante de una ignición. De igual modo, instan a tener especial atención con los grupos poblacionales de riesgo (niños, ancianos, personas enfermas) a los que el calor puede afectar de forma adversa en su salud.