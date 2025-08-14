Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Efectivos en Teresa de Cofrentes. Iván Arlandis

El fuego no da tregua: nuevo incendio declarado en Cofrentes

Hasta ocho medios aéreos en la zona trabajan para extinguir rápidamente el conato, que ya está sin fuego

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:41

En el valle de Ayora los efectivos de bomberos parecen vivir en el cuento de nunca acabar. Un nuevo incendio ha sido declarado esta tarde, en torno a las 19.10, próximo a los trabajos de extinción en Teresa de Cofrentes. En esta ocasión, el nuevo conato se ha originado en Cofrentes. Nuevamente, los servicios de Emergencias se han apoyado de los medios desplazados en la zona para controlar el incendio que se originó ayer y que ha provocado declarar la situación 2 del del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat.

En esta ocasión, Emergencias ha decidido enviar a 2 dotaciones y 1 brigada forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV), voluntarios de Cofrentes, 1 agente medioambiental, 1 unidad de prevención de incendios y hasta 8 medios aéreos que ya trabajaban en la zona y que son clave para frenar las llamas en esta zona de la región con terrenos escarpados y de difícil acceso para los medios terrestres.

Al igual que el resto de conatos originados en la zona desde que se descontrolara el fuego en Teresa de Cofrentes, la presencia allí de los efectivos debería ayudar a controlar cuanto antes este nuevo conato. De hecho, el conseller de Emergencias ha podido confirmar que se ha conseguido eliminar la llama, por lo que el incendio ya está sin fuego.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

