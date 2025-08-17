Los bomberos controlan en cuestión de minutos los dos fuegos simultáneos declarados en Alcoi Los servicios de extinción todavía trabajan en la zona para evitar posibles rebrotes

En uno de los días más calurosos desde que hay registros en la región, los conatos parecían dar una tregua a los servicios de Emergencias. Sin embargo, durante la tarde de este domingo se ha alertado la presencia de dos fuegos simultáneos en Alcoi, que han sido controlados en cuestión de minutos por los bomberos desplazados hasta la zona.

Para el primero de ellos, situado en la zona de partida de Cotes Altes, se han movilizado 2 unidades de bomberos forestales de la Generalitat y 1 autobomba, 1 dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y un agente medioambiental.

Respecto al segundo conato, que parecía un poco más serio debido a su proximidad a la zona residencial de Serelles, tampoco se han tenido que lamentar males mayores, ya que los equipos de extinción (2 medios aéreos, 2 autobombas y 3 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada) han estabilizado el fuego con rapidez.

Fuentes municipales aseguran que ambos fuegos se iniciaron en zonas separadas por escasos metros, por lo que el temor a una rápida propagación por todo el monte se ha hecho notar en la localidad durante la tarde. Sin embargo, el punto de origen de los dos conatos había sido trabajado durante los meses previos, precisamente para evitar la posibilidad de un incendio de mayor envergadura. Desde el ayuntamiento asegurna que se trata de dos "muy desbrozadas" en las que apenas había vegetación.

Pese a ello, los equipos de extinción y al menos uno de los medios aéreos siguen trabajando en la zona para tratar de refrescar las áreas afectadas por las llamas con el objetivo de evitar que el fuego pudiera reanimarse en caso de un cambio de condiciones climatológicas.

Cabe recordar que los dos fuegos de Alcoi llegan apenas veinticuatro horas después de que se declarasen dos focos en el término municipal de Xàtiva, que obligaron a desalojar varios chalés, pero que pudieron ser atajados por los bomberos a última hora de la jornada.

