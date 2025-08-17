Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz se dispara este lunes en plena ola de calor: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
El incendio de Teresa Cofrentes, imagen del jueves. Iván Arlandis

El humo de los incendios del noroeste peninsular enturbia el cielo en la Comunitat

También influye la suspensión de polvo proveniente de África

EFE

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:10

El humo de los incendios que afectan al noroeste de la penínusla ibérica enturbia el cielo de la Comunitat Valenciana, especialmente las provincias de Castellón y Valencia, según ha constatado la Agencia Estatal de Meteorología.

En su perfil en la red social X, la delegación valenciana de la Aemet muestra una imagen de satélite tomada alrededor del mediodía de este domingo donde se aprecia desde el aire el rumbo que toma el humo de los referidos incendios, que se desplaza hacia el norte pero también hacia el este y gira hacia el sur al alcanzar las regiones mediterráneas.

Este hecho, junto con el polvo en suspensión que proviene de África, deja un cielo encapotado y blanquecino en la mayor parte de la Comunitat.

El humo de los incendios, según detalla Aemet, no circula en capas bajas, por lo que no deja olor, sino a través de capas medias y altas de la atmósfera

