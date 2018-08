El valenciano de 350 kilos, trasladado en un camión del hospital a la sala de espera del centro de salud de Turís 01:29 Teo Rodríguez, en el camión. / Vídeo: ATLAS La hermana del joven señala que no sabe «qué van a hacer con él» y reclama que vuelva a ser ingresado en el hospital EFE Valencia Martes, 14 agosto 2018, 20:24

El joven de 350 kilos con obesidad mórbida que hoy ha salido del Hospital de Manises tras permanecer una semana ingresado ha sido trasladado en un camión de mercancías hasta Turís, donde ha sido instalado en la sala de espera de pediatría del centro de salud.

Así lo ha señalado a EFE su hermana Débora Rodríguez, quien ha indicado que no sabe «qué van a hacer con su hermano«, ya que no sabe si podrá pasar la noche en el centro de salud, y ha reclamado que vuelva a ser ingresado en el Hospital.

Teo Rodríguez, que ha permanecido una semana hospitalizado tras sufrir una insuficiencia respiratoria por la que han necesitado administrarle oxígeno, ha sido llevado hoy hasta su población natal en un camión de mercancías, donde lo han subido con la cama en la que ha estado ingresado en el hospital.

Finalmente ha tenido que ser trasladado en este medio de transporte porque no había camillas que soportaran su peso pero no ha podido acceder a casa de su madre porque la cama no cabe por la puerta.

Débora denunciado que han intentado bajarlo en el polideportivo municipal, pero la familia se ha negado a que lo hicieran y les han instado a que lo hicieran en el centro de Salud.

Finalmente lo han llevado hasta el centro de Salud, donde ha sido instalado en la sala de espera de Pediatría, pero mientras tanto, ha indicado su hermana, Teo ha estado «con muchos nervios, calor y sin estar asistido por ningún médico».