Una bandada de aves en la Albufera. JESÚS SIGNES

La presión urbanística y agraria amenaza la presencia de aves en la Albufera

Un informe del Ministerio y SEO BirdLife advierte que las construcciones frenan la ruta migratoria y la agricultura afecta a los ecosistemas

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:20

Un nuevo informe vuelve a demostrar la fragilidad de un paraje único como la Albufera. En esta ocasión, el estudio elaborado por SEO BirdLife- ... Sociedad Española de Ornitología en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) pone el foco sobre los riesgos que acechan a la avifauna que habita en el parque natural. Las presiones urbanísticas en la línea de costa así como el impacto de la agricultura intensiva en el entorno del humedal son algunos de los factores que, según este proyecto, afectan y amenazan «gravemente» a las rutas migratorias que siguen las especies de la laguna valenciana.

