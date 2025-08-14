La presión urbanística y agraria amenaza la presencia de aves en la Albufera

Un nuevo informe vuelve a demostrar la fragilidad de un paraje único como la Albufera. En esta ocasión, el estudio elaborado por SEO BirdLife- ... Sociedad Española de Ornitología en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) pone el foco sobre los riesgos que acechan a la avifauna que habita en el parque natural. Las presiones urbanísticas en la línea de costa así como el impacto de la agricultura intensiva en el entorno del humedal son algunos de los factores que, según este proyecto, afectan y amenazan «gravemente» a las rutas migratorias que siguen las especies de la laguna valenciana.

SEO BirdLife resalta la importancia de la conectividad ecológica y su impacto positivo sobre la biodiversidad alegando que este concepto se refiere al movimiento de los organismos para desplazarse y relacionarse entre distintos ecosistemas sin impedimentos, facilitando el intercambio de materia, energía y especies. Este término resulta fundamental para mejorar el estado de conservación de las especies, aumentar la resiliencia ante los cambios ambientales y reducir la fragmentación y degradación de los hábitats. Por ello, el responsable de Espacios de la entidad, Octavio Infante, incide en que la conectividad ecológica «no sólo mejora la conservación de las aves, sino que fortalece la biodiversidad en su conjunto».

En este sentido, la Albufera se erige como un eje de conectividad fundamental dentro de las rutas y corredores migratorios de las aves en su tránsito hacia el litoral mediterráneo. El parque natural actúa como uno de los nodos de enlace entre el interior y el mar, permitiendo que las aves marinas que acceden por el oeste puedan retornar o desplazarse hacia el Mediterráneo oriental. La articulación compleja y claramente influenciada por la presencia de grandes masas de agua artificiales en el interior suroccidental de este corredor levantino propicia que la marjal valenciana sea un punto de parada para las especies marinas que acceden al interior de la península durante el verano o en dispersión postnupcial.

Por otro lado, el informe también alerta de que la Comunitat presenta hasta 39 deficiencias en la conectividad ecológica entre las distintas Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) que hay en territorio valenciano. Estos parajes, que resultan prioritarios para la salvaguardar la supervivencias de estas especies, representan aproximadamente el 6,9% del total de 564 carencias detectadas a nivel nacional. «Estas discontinuidades afectan especialmente a entornos forestales y acuáticos, donde factores como la urbanización costera, la fragmentación del paisaje natural y la presión sobre los ecosistemas agrarios limitan el movimiento de las especies y la funcionalidad de los corredores ecológicos», asevera el estudio sobre los efectos de la expansión urbana y económica en las inmediaciones de entornos protegidos.

Para los espacios de humedal como la Albufera, el informe propone medidas orientadas a reforzar «el control efectivo» de estas actividades para «mejorar la calidad de algunos de estos hábitats».