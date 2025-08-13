Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La laguna de la Albufera. Irene Marsilla

La temperatura de la Albufera baja tres grados por la apertura de las golas

El cambio en la norma que regula los horarios de las compuertas favorece que la laguna pase de un pico de 32 grados a estar por debajo de los 30

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 01:11

La ola de calor que azota la Comunitat no sólo afecta a las personas, si no también al entorno natural del territorio. Por eso mismo ... toda la región se encuentra estos días en nivel extremo de riesgo de incendios. La calima, la falta de humedad o las tormentas secas en verano hacen crecer las posibilidades de una desgracia. Del mismo modo, el Parque Natural de la Albufera también se ve afectado por las altas temperaturas. O mejor dicho, la laguna. El pasado julio llegó a registrar un pico de 32 grados centígrados (ºC), pero el cambio de la normativa en la apertura de las compuertas ha provocado un descenso por debajo de los 30ºC.

