La temperatura de la Albufera baja tres grados por la apertura de las golas

La ola de calor que azota la Comunitat no sólo afecta a las personas, si no también al entorno natural del territorio. Por eso mismo ... toda la región se encuentra estos días en nivel extremo de riesgo de incendios. La calima, la falta de humedad o las tormentas secas en verano hacen crecer las posibilidades de una desgracia. Del mismo modo, el Parque Natural de la Albufera también se ve afectado por las altas temperaturas. O mejor dicho, la laguna. El pasado julio llegó a registrar un pico de 32 grados centígrados (ºC), pero el cambio de la normativa en la apertura de las compuertas ha provocado un descenso por debajo de los 30ºC.

La Generalitat aprobó por medio de un pleno del Consell el 8 de julio cambiar la normativa acerca de la apertura de compuertas de las golas de la Albufera. La norma reclama a la Junta de Desagüe de la laguna que en periodo estival realice la apertura de las puertas durante la noche, entre las 19.00 horas y las 6.00 de la mañana siguiente, con el fin de no ensuciar el mar de las playas de El Perellonet o El Saler. Una normativa no exenta de polémica, pues cada año han existido roces entre vecinos, Administración y Junta de Desagüe por el incumplimiento de dicha normativa. Por ello, todos los años los vecinos han mostrado su descontento en repetidas ocasiones al llegar a la playa y ver el agua para el baño en tonalidades verdosas.

Sin embargo, este año ha aparecido un nuevo 'handicap' en medio de toda la polémica. Y es que la laguna presentó durante varios días una temperatura superior a los 30 grados, algo que podía poner peligro a la fauna y flora de la Albufera. Es por ello que el 8 de julio decidió realizar un cambio en la normativa. La Generalitat decidió que, ante las altas temperaturas previstas este verano, la Junta de Desagüe podría abrir las compuertas de manera indiscriminada con el objetivo de renovar constantemente el agua de la laguna y favorecer que se reduzca su temperatura. Pues bien, tal y como informó la conselleria de Medio Ambiente a este periódico, el método funciona. LA laguna pasó de registrar un pico de 32 grados a estar a finales de julio por en unos 29.

En esta línea, fuentes de la conselleria celebraron que no ha habido problemas de mortandad con especies acuáticas. La medida ha permitido minimizar un problema que ponía en peligro la delicada salud de la laguna. Cabe destacar que la consecuencia directa entre las altas temperaturas y las especies de la laguna es que disminuye la concentración de oxígeno en el agua con el riesgo de mortandad de peces y otras especies.

De hecho, semanas como las que se vive esta semana, donde las temperaturas nocturnas se mantienen altas, son las que no dan tiempo a la laguna a enfriarse. Por ello, la apertura de compuertas y la sustitución del agua parecen ser la única solución ante las tórridas noches que se viven en la provincia de Valencia. Del mismo modo, la renovación constante del agua ayuda a minimizar el cambio de color a tonalidades marrones en la laguna, ya que esta situación también está relacionada con los bajos niveles de oxígeno en la Albufera.

Pese a que se pidió a la Junta de Desagüe que evitara las horas con mayor afluencia de bañistas en las playas, la realidad es que han sido varias las jornadas donde se ha podido ver la tonalidad verdosa en el litoral. Los vecinos han realizado movilizaciones contra el cambio de normativa, pero los agentes implicados defienden que este curso (donde se abren las compuertas más veces que nunca) es necesario llevar a cabo estas acciones para preservar la salud de la laguna.