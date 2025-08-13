El Ayuntamiento de Valencia vallará las dunas de la Devesa para reforzar su protección
La Concejalía de Albufera ha encargado un estudio para instalar estacas, cuerdas y carteles para evitar la destrucción del arenal
Erika Manso Casillas
Valencia
Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:51
El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado los trámites para preservar los ecosistemas de gran valor ecológico situados entre la Gola de Pujol y la Gola ... del Perellonet. De este modo, el Consistorio, a través de la Concejalía de Devesa-Albufera que dirige José Gosálbez, ha llevado a cabo un procedimiento con el objetivo de contratar un estudio técnico que refuerce la protección del sistema dunar de la Devesa Sur. Esta iniciativa supone un paso adelante respecto al cuidado de uno de los entornos más frágiles y valiosos de las playas del parque natural.
«Este proyecto no es una declaración de intenciones, es una acción concreta para preservar un patrimonio natural único. Las dunas de la Devesa Sur forman parte de nuestro legado, y nuestra obligación es garantizar que lleguen intactas a las próximas generaciones«, ha explicado Gosálbez sobre la finalidad de la iniciativa propuesta.
La actuación constará de diversas fases, por un lado, se realizará un nuevo perímetro con estacas, cuerdas y carteles para ordenar los accesos, del mismo modo, se evitará el transito incontrolado y se protegerá al chorlitejo patinegro así como otros ecosistemas de valor incalculable.
El contrato ha sido adjudicado a Delia Hernández por 4.737,15 euros y contará con dos meses para entregar la ubicación exacta del nuevo perímetro, el presupuesto detallado del material, su instalación correspondiente y el pliego técnico para su ejecución inmediata.
Con este movimiento, la Concejalía busca reforzar su compromiso con las políticas de conservación además de la educación de quienes gozan del espacio natural.
