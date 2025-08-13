Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ron Gourlay: «Mi objetivo es clasificar a Europa esta temporada»
Playa de la Garrofera, en El Saler Jesús Signes

El Ayuntamiento de Valencia vallará las dunas de la Devesa para reforzar su protección

La Concejalía de Albufera ha encargado un estudio para instalar estacas, cuerdas y carteles para evitar la destrucción del arenal

Erika Manso Casillas

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:51

El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado los trámites para preservar los ecosistemas de gran valor ecológico situados entre la Gola de Pujol y la Gola ... del Perellonet. De este modo, el Consistorio, a través de la Concejalía de Devesa-Albufera que dirige José Gosálbez, ha llevado a cabo un procedimiento con el objetivo de contratar un estudio técnico que refuerce la protección del sistema dunar de la Devesa Sur. Esta iniciativa supone un paso adelante respecto al cuidado de uno de los entornos más frágiles y valiosos de las playas del parque natural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  5. 5 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  6. 6 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  7. 7 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  9. 9 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal
  10. 10

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento de Valencia vallará las dunas de la Devesa para reforzar su protección

El Ayuntamiento de Valencia vallará las dunas de la Devesa para reforzar su protección