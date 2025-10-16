Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Banderas palestinas en la Facultad de Formación del Profesorado, contigua a Ciencias Sociales. LP

La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado

La adquisición, impulsada por la Facultad de Ciencias Sociales, ha causado sorpresa entre algunos profesionales y llega después de una sentencia que condena a la institución por falta de neutralidad

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 01:11

Comenta

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València ha comprado banderas palestinas con cargo a los fondos del centro para distribuirlas entre el ... profesorado, una decisión que ha causado sorpresa entre algunos profesionales teniendo en cuenta que implica sostener un posicionamiento que se puede tildar de ideológico con dinero procedente de una administración pública. Y llega pocas semanas después de que la institución académica fuera condenada por discriminar a las universidades israelíes, al negarse a suscribir convenios o acuerdos como medida de presión por la invasión de la Franja de Gaza. Un fallo que, precisamente, incidía en que se había lesionado el principio de neutralidad.

