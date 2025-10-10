Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pancartas de denuncia en el claustro de La Nau, durante un encierro. Irene Marsilla

La Universitat de València justifica la discriminación hacia universidades israelíes en que forman parte de un Estado «genocida»

La institución defiende que debe aplicar las sanciones que están a su alcance y destaca que también se suspendieron relaciones con centros rusos tras la invasión de Ucrania

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:01

La Universitat de València (UV) ha replicado este viernes a la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 8 que la condenaba por discriminar ... a las instituciones académicas israelíes, con las que rompió relaciones tras la invasión de la Franja de Gaza. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que también se informa a la comunidad educativa del fallo, que avanzó LAS PROVINCIAS, y se anuncia que ha presentado un recurso ante el TSJCV, por lo que la efectividad queda en stand by (hasta que se resuelva el mismo).

