Albares y Capilla, en el hall del BVPI. UPV

La Universitat Politècnica de València pone una pica en el Silicon Valley chino

La nueva sede será la primera de una institución española en ofrecer docencia presencial en el extranjero y institución prevé crear becas para facilitar las estancias e intercambios en el país asiático

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:57

Comenta

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha inaugurado este miércoles las instalaciones del primer centro universitario español en China, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), ... que previsiblemente empezará a recibir alumnos el próximo curso. Se sitúa en el campus Internacional de la Universidad de Beihang, recientemente construido en la ciudad de Hangzhou, que está considerada el Silicon Valley del país asiático por ser sede de empresas tecnológicas de talla mundial. Será el primer centro español que imparta docencia universitaria oficial de manera presencial en el extranjero, tal y como ha informado la institución valenciana a través de un comunicado.

