La Universitat Politècnica de València pone una pica en el Silicon Valley chino

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha inaugurado este miércoles las instalaciones del primer centro universitario español en China, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), ... que previsiblemente empezará a recibir alumnos el próximo curso. Se sitúa en el campus Internacional de la Universidad de Beihang, recientemente construido en la ciudad de Hangzhou, que está considerada el Silicon Valley del país asiático por ser sede de empresas tecnológicas de talla mundial. Será el primer centro español que imparta docencia universitaria oficial de manera presencial en el extranjero, tal y como ha informado la institución valenciana a través de un comunicado.

La idea es empezar el curso que viene con estudiantes oriundos -tendrá capacidad para dos mil universitarios- y que los títulos impartidos (en inglés y chino, introduciendo también algo de español) lleguen a tener validez en ambos países. En cualquier caso, el BVPI se abre a otros perfiles, desde valencianos, españoles o extranjeros que se propongan dar el paso y cursar sus estudios en China hasta -algo más probable al menos durante los primeros años- participar en intercambios o estudios con estancias en ambas sedes.

El centro también servirá para potenciar proyectos de investigación comunes e intercambios de carácter docente y científico, y los estudios ofertados, que se aprobarán en el próximo Consejo de Gobierno, serán cuatro grados, seis másteres y cuatro programas de doctorado,. Se centrarán en las ramas de las comunicaciones, la ingeniería informática y la inteligencia artificial y en la ingeniería aeronáutica. No se puede olvidar que la Universidad de Beihang está especializada en esta última disciplina. De hecho, hasta su cambio de nombre se llamaba Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Pekín.

Tal y como ha informado Europa Press, el 30% de la docencia correrá a cargo del profesorado de la UPV, mientras que el 70% restante lo impartirá la contraparte china. Además, el proyecto prevé un reparto de beneficios al 50% entre las dos universidades, y la institución valenciana estima que se podría traducir en un beneficio neto de más de dos millones de euros anuales que se revertirán en becas para que estudiantes españoles puedan realizar parte de sus estudios en el BVPI.

«La inauguración de las instalaciones refuerza nuestra proyección internacional y nuestro liderazgo en el sistema universitario español», ha dicho el rector José Capilla durante el acto, al que también han acudido el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares -de visita empresarial en China-, y la secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat, Esther Gómez. «Presentamos a la sociedad las instalaciones desde las que desarrollaremos nuestra actividad; un paso más que nos acerca al sueño de poder operar como campus en el inicio del próximo curso académico. Sin duda, hoy es uno de los días más importantes en la historia de nuestra universidad», ha añadido el rector.

Foto institucional, placa conmemorativa y rotulación de las instalaciones. UPV

Por su parte, Albares ha enfatizado que en la sede «se formarán ingenieras e ingenieros, científicas y emprendedores que pensarán las soluciones a los retos globales que compartimos«. También ha dicho que »en un mundo de gran complejidad internacional, la cooperación universitaria es una inversión en los valores de la ciencia, la razón y el entendimiento para construir un progreso compartido«, tal y como ha recogido la agencia Europa Press.

En cuanto a Gómez, ha defendido en su intervención que «la Universitat Politècnica de València y la Beihang University representan dos modelos de referencia en innovación tecnológica y formación de talento», y que «su alianza abre una nueva etapa de oportunidades conjuntas para nuestros estudiantes, investigadores y sociedades».

En cuanto a la ciudad de Hangzhou, es la capital de la provincia de Zhejiang y uno de los principales polos de innovación tecnológica del país. Además, es conocida como la Silicon Valley china por ser sede de grandes corporaciones como Alibaba (líder del comercio electrónico chino), DeepSeek (desarrollo de Inteligencia Artificial alternativo a Chat GPT), Tik-Tok (gigante de las redes sociales) o Unitree (especializada en diseños robóticos). «Seremos la primera universidad española que dispondrá de un centro oficial presencial en China, y lo haremos en una ciudad situada en el epicentro tecnológico del país. Estar en Hangzhou nos da una posición privilegiada para tender puentes académicos y científicos con el corazón de la innovación china», ha dicho Capilla sobre la ubicación.