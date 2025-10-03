Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Pista de Silla el día después de la dana, en una imagen de archivo. Europa Press

Trabajo suspende la multa a À Punt que aseguraba que puso en riesgo a sus trabajadores el día de la dana

El organismo que sancionó a la radiotelevisión pública retira ahora la infracción porque con las alertas enviadas por las autoridades «no se presagiaba la virulencia» de las lluvias

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:28

Comenta

La Dirección General de Trabajo de la Generalitat ha suspendido una multa que se puso a la radiotelevisión valencia À Punt con motivo de la ... gestión de su plantilla el 29 de octubre, día de la dana que arrasó la provincia de Valencia. Inspección de Trabajo impuso una infracción de 50.000 euros a la empresa de medios de comunicación por poner en riesgo a sus trabajadores el día de la barrancada, pero ahora la Dirección General deja sin efecto el expediente al considerar que con las alertas enviadas por las autoridades «no se presagiaba la virulencia» de las lluvias.

