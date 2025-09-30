La jueza de la dana reprocha a À Punt que no entregue los vídeos del Cecopi cuando la cadena los presentó hace cuatro días La magistrada rechaza citar a Miguel Polo como investigado tras su declaración como testigo

A. Rallo Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 15:01 | Actualizado 15:53h. Comenta Compartir

La causa de la dana afronta este mes el primer aniversario de la tragedia. Una riada que causó 229 muertes en la provincia de Valencia. La instructora trata desde el pasado mes de diciembre de aclarar las circunstancias en las que se produjo la gestión de ese episodio meteorológico sin precedentes.

Desde el juzgado se han notificado este martes diferentes resoluciones. En una providencia, por ejemplo, reclama a la dirección de À Punt sobre las causas a las que obedece el «retraso en la entrega de las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024». Se trata de un vídeo que emitió en su momento TVE pero que, en realidad, fue grabado por profesionales de la televisión autonómica.

Sin embargo, desde la televisión autonómica han aclarado que todo el material se presentó el pasado 26 de septiembre. Se hizo exactamente tres días después de la solicitud de la jueza, según consta en la documentación. La jueza, en cambio, en su providencia señala que la orden de recogió en un auto del pasado 18 de septiembre. En cualquier caso, resulta incomprensible el requerimiento de la jueza porque ignora que ese material ya debe constar en su juzgado.

La magistrada, por otra parte, deniega la petición de la acusación popular que ejerce el partido político Valores de citar a declarar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar como investigado, después de su reciente comparecencia como testigo. No es la primera vez que la instructora rechaza imputaciones del dirigente socialista o de la propia delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

En el segundo auto, la instructora requiere a petición de la acusación popular de Acció Cultural el envío de diversa información a Les Corts, a la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat, al Ayuntamiento de Valencia, a la Diputación Provincial y a la Aemet.