Obras en los colegios de Massanassa, el pasado día 8. JL Bort

La suspensión masiva de clases deja en casa a medio millón de alumnos

La actividad lectiva también se cancela en seis de las ocho universidades y se anulan citas médicas

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:18

La nueva normalidad tras la dana tiene una importante derivada en materia educativa: no habrá clase cuando se decrete una alerta roja (riesgo extremo). ... Incluso si es de nivel naranja (importante) en aquellas zonas cartografiadas como inundables. Lo que no deja de ser una recomendación de la Conselleria de Emergencias a los municipios, que son los que tienen la potestad por regla general, se aplica hoy a rajatabla en la práctica totalidad de la provincia de Valencia y en buena parte de la de Castellón. E implicará que más de 560.000 alumnos de cerca de un centenar de municipios se queden en casa, según se desprende de la información recopilada por LAS PROVINCIAS, que también incluye a los estudiantes universitarios.

