Supermercados y centros comerciales abiertos este domingo 12 de octubre en Valencia: consulta los horarios

Muchos comercios permanecerán cerrados durante este festivo o tendrán un horario especial de apertura y de cierre

Sara Bonillo

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 01:04

Este domingo, 12 de octubre, se celebra el Día de la Hispanidad, uno de los festivos nacionales marcados en el calendario laboral de todas las comunidades autónomas. Muchos comercios permanecerán cerrados durante este festivo o tendrán un horario especial de apertura y de cierre.

En el caso de Mercadona y Consum, han confirmado que todas sus tiendas en la Comunitat Valenciana permanecerán cerradas. A diferencia de algunos años anteriores en los que abría media jornada, en esta ocasión no abrirá ningún establecimiento al caer este festivo en domingo.

Sin embargo, otros establecimientos como las tiendas Charter de Consum o Carrefour Express sí abrirán, aunque es recomendable consultar las tiendas específicas, ya que el horario puede variar según la ubicación en la que se encuentren.

Por el contrario, El Corte Inglés, el centro comercial Arena, El Saler, Nuevo Centro y Aqua sí abrirán sus puertas con horario especial, de 11:00 a 21:00 horas.

Mercadona cierra el lunes 13 de octubre en 23 provincias

Algunas comunidades autónomas han decidido trasladar el festivo al 13 de octubre. Estas son Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Asturias y Aragón. De esta forma, Mercadona cerrará todos sus supermercados en las provincias de Cáceres, Badajoz, Asturias, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Huesca, Teruel y Zaragoza.

El resto de supermercados de la geografía nacional operarán con total normalidad a lo largo de la jornada, con su horario habitual de 9:00 a 21:30 horas. En cualquier caso, la información más específica de cada una de las 1.604 tiendas de la empresa se puede encontrar en el buscador de su página web.

