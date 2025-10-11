Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Supermercado de Mercadona. Marta Moras

Mercadona cierra este lunes 13 de octubre sus supermercados en 23 provincias de España

La cadena valenciana liderada por Juan Roig confirma el cambio en el horario comercial de sus establecimientos

D. Merino

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:26

Comenta

Mercadona enfila la recta final del año con la mente puesta en mejorar la experiencia de los 'jefes', denominación que la empresa otorga a sus clientes, a través de novedades y productos de calidad. No en balde, la compañía liderada por Juan Roig confirmó a principios de 2025 una nueva cifra récord de facturación y beneficios en el ejercicio pasado. Unos números que no son casualidad sino más bien causalidad.

Lejos de acomodarse, la cadena de alimentación continúa apostando por la innovación. De ahí que a lo largo de este año haya un extenso listado de mejoras, como un novedoso código QR que permite seguir la trazabilidad de sus productos, un nuevo parking en la entrada de sus supermercados o un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

Entre tanta novedad hay cosas que no cambian, como la política de la empresa de respetar festivos y domingos para dar descanso a sus trabajadores, con contadas excepciones, como sucede en verano con las zonas de gran afluencia turística. Precisamente esta premisa de cerrar se mantiene para el próximo lunes, 13 de octubre, en el que Mercadona echará la persiana con motivo del Día de la Hispanidad.

Una festividad que se traslada del domingo 12 al día siguiente en tan solo cinco comunidades autónomas de toda España, como son Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Asturias y Aragón. De esta forma, Mercadona cerrará todos sus supermercados en las provincias de Caceres, Badajoz, Asturias, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Huesca, Teruel y Zaragoza.

El resto de supermercados de la geografía nacional operarán con total normalidad a lo largo de la jornada, con su horario habitual de 9.00 a 21.30 horas. En cualquier caso, la información más específica de cada una de las 1.604 tiendas de la empresa se puede encontrar en el buscador de su página web.

