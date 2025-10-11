Corrida de toros de la Hispanidad este domingo en Madrid y cómo verla gratis por televisión

Morante, en la plaza de toros La Ribera de Logroño.

Gran jornada de toros este domingo 12 de octubre en Madrid. La plaza de Las ventas acoge un completo programa para este Día de la Fiesta Nacional. A las 12.00 horas, se celebrará un festival benéfico pro monumento Antoñete, con reses de diferentes ganaderías para Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio, Morante y Olga Casado.

Corrida de la Hispanidad

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, Corrida de la Hispanidad con toros de Garcigrande para Morante, Fernando Robleño (despedida) y Sergio Rodríguez (confirmación de alternativa).

La televisión pública autonómica valenciana Á Punt ofrecerá en directo la Corrida de la Hispanidad. A partir de las 17.55 horas, al frente de la retransmisión estará el periodista especializado en información taurina, Jorge Casals. Los aficionados podrán seguir el festejo en directo, tanto a través de la emisión en TDT como de la web https://www.apuntmedia.es/directe/directe-tv_136_1392524.html.

Telemadrid ofrecerá igualmente en directo la Corrida de la Hispanidad tanto a través de la emisión televisiva como de la web www.telemadrid.es.

Una tercera opción será la televisión de Castilla-La Mancha CMM y su canal gratuito Playtoros.es, donde podrá seguirse en directo el festejo.

Corrida de Victorino Martín

El fin de semana en Las Ventas se completa con otro festejo el sábado 11 de octubre. A las 18.00 horas, toros de Victorino Martín para David Galván, Román y Ginés Marín.