Morante, este domingo en Las Ventas.

Morante, este domingo en Las Ventas. EFE

Y Morante de la Puebla subió a los cielos

El maestro sevillano decide retirarse de los ruedos tras fundir épica y lírica en una faena para la historia

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:13

Y Morante de la Puebla subió definitivamente a los cielos del toreo. En realidad, solo hizo que adelantar lo que media España esperaba. La otra ... no sabe de toros. Sucedió en Madrid, no podía ser en otra plaza para añadir mayor gloria y resonancia al suceso. Toreó como los ángeles, sufrió como los guerreros y lidió como los maestros. Así resumió en el día de la Hispanidad su trayectoria. Por la mañana toreó por amor al arte y a los compañeros en un festival benéfico. Por la tarde se la jugó en la misma plaza como no cabe esperar que se la jueguen los de su género. El sevillano fundió en una sola pieza todos los palos de los mejores cantes de la tauromaquia en lo que iba a ser ¡vaya sorpresa! el punto final a su carrera. En los medios, entre lágrimas y el estupor general ¡no te vayas maestro! él mismo se quitó la coleta, el símbolo de la torería activa.

