Siete familias de Picassent, sin casa seis meses después de que la dana arrasara su calle

En la urbanización de Omet, perteneciente al término municipal de Picassent, hasta siete familias continúan sin poder volver a sus casas seis meses después de ... que la riada arrasara su calle. Durante el 29 de octubre, el barranco de Picassent arrasó la vía de acceso a estas viviendas, y a los pocos días, el Ayuntamiento de la localidad precintó el acceso a las mismas por seguridad hasta que se reconstruyera la avenida. La barrancada, arrastrando cañas, residuos de todo tipo e incluso la cuba de un camión cisterna, reventó el puente cercano a la calle número 7 de Omet, arrasando también con la carretera a la ribera del barranco y alguna edificación, como uno de los garajes de las viviendas.

Los vecinos de Omet fueron realojados a viviendas proporcionadas por el Ayuntamiento de Picassent tras en el momento en el que se decidió que, por seguridad, las familias no podían continuar allí. Sin embargo, a punto de cumplir seis meses desde la tragedia, todavía no se ha realizado ningún trabajo en la calle destrozada. Los vecinos han acudido a varios plenos municipales para tratar de averiguar cuándo pretende su consistorio llevar a cabo las obras y que puedan volver a sus casas, pero desde el gobierno de Picassent no pueden ofrecer ningún plazo.

«Han desaparecido 300 metros de calle», asegura Elena, una de las vecinas afectadas. «Nuestro Ayuntamiento hasta ahora no ha hecho nada, sólo nos dan largas y en los plenos nos han tratado con prepotencia. Estamos enfadados. Llevamos seis meses sin casa y siguen sin saber decirnos cuando podremos volver», asegura la afectada. Elena afirma que su ayuntamiento realizó una serie de promesas cuando sucedieron los hechos que ahora «tratan de esquivar». «Mi garaje se derrumbó y un terreno adyacente que tenemos al lado de la vivienda está destrozado. El Ayuntamiento me dio un papel en el que se comprometían a venir a limpiar y restaurar toda la zona. Ahora me dicen que me apañe yo con las ayudas y el consorcio para hacer los arreglos», explica.

Sin embargo, el principal problema es que hasta ahora el ayuntamiento no ha enviado una sola máquina para restaurar la calle número 7 de Omet, que da acceso a todas estas viviendas. Además, las casas siguen precintadas, ya que se deben acometer los trabajos para asegurar que las viviendas no corren peligro. Según afirman los vecinos, la comisaria de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aportó las indicaciones necesarias en noviembre para llevar a cabo la redacción del proyecto de reconstrucción. Unos trabajos que deben ser revisados por la CHJ porque la calle se encuentra en uno de los márgenes del barranco de Picassent.

Pese a que desde noviembre el ayuntamiento conoce las pautas para la elaboración del proyecto, éste no está todavía redactado. Según la CHJ por el momento esta actuación no cuenta con autorización, aunque desde el Organismo trabajan junto al Ayuntamiento para solucionar la situación «lo antes posible». De hecho, este pasado martes se celebró una reunión entre la CHJ y la Regidora de urbanismo y el Secretario del Ayuntamiento de Picassent para avanzar en el proyecto. Desde CHJ aseguran que el Consistorio de Picassent está redactando dicho proyecto -y que de hecho son conocedores del mismo-, que permitirá llevar a cabo la actuación necesaria en ese punto y adecuada a la normativa.

Sin embargo, han pasado seis meses y las máquinas no han empezado. Mientras tanto, los vecinos viven desesperados por volver a sus hogares, casi desconocidos a estas alturas y visto que no existe previsión alguna en el corto plazo para empezar los trabajos.