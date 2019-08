Sanitarios del Clínico denuncian falta de limpieza en los uniformes Personal sanitario en un pasillo del Hospital Clínico. / Irene Marsilla UGT reclama una lavandería propia en la reforma para evitar que el personal lave la ropa en casa EFE Viernes, 9 agosto 2019, 19:03

La sección sindical de UGT en el Hospital Clínico de Valencia ha reclamado a la Conselleria de Sanidad que la futura ampliación del centro hospitalario tras la adquisición de la antigua Escuela de Ingenieros Agrónomos contemple la instalación de un servicio de lavandería propio, con personal de la institución. En un escrito remitido al departamento que encabeza Ana Barceló, el delegado de la formación sindical en la Junta de Personal, José Santamaría, asegura que se viene observando un «deterioro de la calidad del servicio, al parecer ropa manchada o en condiciones poco acordes con la imagen y el decoro exigible a un hospital». «Ello conlleva en ocasiones, por parte del trabajador, el llevarse la uniformidad al propio domicilio a lavar, con el riesgo que esto supone en materia de seguridad y salud«, afirma en el escrito.

Añade que al no estar la uniformidad personalizada «se crean problemas respecto del tallaje» y al no disponer de servicio de costura «se desecha un volumen indeterminado de ropa». En el escrito en el que traslada la «problemática que supone la situación actual de servicios de lavandería y lencería» en el Departamento Clínico-Malvarrosa, indica que el servicio está «externalizado casi en su totalidad». La excepción, señala es el hospital de La Malvarrosa, donde se lava y procesa parte de la ropa, aunque afirman que el servicio está «infrautilizado» al carecer de personal suficiente para atenderlo y no trabajar por las tardes.

Según afirma, en el hospital Clínico la plantilla está encargada de clasificar la ropa, ya que solo se mantiene activo el servicio de lencería y carece de maquinaria para lavar y planchar «pues se desmanteló la que existía para privatizar el servicio». Por ello, reclama que en la prevista ampliación del Hospital Clínico, y dado que se está proyectando la distribución de espacios, «se tenga en cuenta la instalación de un servicio de lavandería propio con personal de la institución, todo en aras de mejorar la calidad asistencial».

Explica que al declarar a extinguir las categorías de empleado de lavandería, que se hacían cargo de esta actividad, e ir jubilándose el personal, se ha reducido «a mínimos» la plantilla en el departamento. «Con una plantilla tan deficitaria en breve plazo habrá problemas para el funcionamiento del servicio», denuncia UGT, que añade que el personal que se queda en la actualidad «realiza una labor encomiable pese a tener la plantilla disminuida y dar diariamente un servicio aceptable».

«Dentro de la política de revertir a lo público lo externalizado, este es un servicio más», ha señalado Santamaría, quien ha afirmado que aunque antes era «imposible» hacerlo porque no había espacio en el Hospital Clínico, «hay que aprovechar que ahora tendremos metros».

Fuentes del Hospital Clínico han informado de que, según el concurso público 242/2013 sobre Servicio de Gestión Externa de lavandería de los centros de la Agencia Valenciana de Salud, este servicio está externalizado y abarca todos los departamentos de salud de la Conselleria de Sanidad. «No corresponde por tanto prestarlo desde el propio hospital debido a que, desde hace décadas, el servicio de lavandería y lencería dejó de considerarse una actividad propia del centro», han indicado las mismas fuentes, que añaden que, según el decreto 70/2013, se declaran a extinguir determinadas categorías, entre ellas, empleado/a de lavandería por lo que, han indicado, «es por ello que no está contemplado en la futura ampliación».