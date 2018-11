Sanidad sigue sin aclarar medio año después el futuro de Cardiología de Manises Sala de espera del Hospital de Manises. / Juan J. Monzó La conselleria continúa con la evaluación para autorizar las cirugías en un hospital con más de 700 de estas operaciones antes de la suspensión DANIEL GUINDO Valencia Jueves, 8 noviembre 2018, 14:10

El nuevo equipo que dirige la Conselleria de Saniad, con Ana Barceló a la cabeza, se ha encontrado con otro escollo heredado de la gestión de su predecesora en el cargo Carmen Montón. El departamento tiene entre manos la patata caliente de decidir si levanta o mantiene el veto impuesto por la anterior consellera al reconocido servicio de cirugía cardiaca del Hospital de Manises, decisión que se está demorando en el tiempo. De hecho, Sanidad mantiene paralizado el servicio -sólo permite operaciones de emergencia- desde el pasado mes de mayo, momento en el que la conselleria decidió prohibir, en primer lugar, la derivación de pacientes de otros departamentos para que fuesen intervenidos del corazón en Manises y la vía de la libre elección -el derecho que tiene reconocido por ley cualquier paciente de decidir en qué hospital quiere recibir atención especializada-. Días después, y por sorpresa, este veto se extendió a todos los usuarios, propios y ajenos, por lo que el servicio acumula ya cerca de seis meses sin actividad. Desde la conselleria apuntaron ayer a LAS PROVINCIAS que, en estos momentos, se está evaluando si se vuelven a permitir o no las intervenciones. «No hay una decisión tomada ni en un sentido ni en otro», precisaron desde el departamento de Ana Barceló.

El conflicto se remonta a mediados de mayo, cuando Sanidad notificó al centro hospitalario, público de gestión privada bajo el modelo de concesión, que no aceptara pacientes de otros departamentos en el servicio de cirugía cardiaca, ni derivados ni aquellos que, por libre elección, habían optado por este hospital. En ese momento, desde los despachos de Micer Mascó que dirigía Carmen Montón apuntaron que la unidad carecía de autorización, de ahí la decisión.

Montón dijo que no tenía autorización, pero la auditoría de la Sindicatura de Comptes lo desmiente

Resultaba paradójico, por tanto, que esta prohibición no afectara a pacientes propios, algo que sucedió días después, cuando Sanidad, a través de una nueva notificación y después de que este diario destapara la situación, obligó al centro a cesar en la actividad de cirugía cardiaca al no contar, supuestamente, con la preceptiva autorización de funcionamiento. Llamaba la atención que después de cerca de nueve años con el servicio de cirugía cardiaca en marcha, con más de 700 intervenciones desarrolladas en ese tiempo (171 sólo en 2015 y 2016) y con unos índices de éxito muy elevados, la conselleria se descolgara con esta decisión. ¿Por qué en ese momento? Desde Sanidad argumentaron que hasta esos días no se había detectado la situación -aunque el equipo de Montón ya llevaba en el cargo cerca de dos años-, y que, a raíz de algunas peticiones, «se había caído en la cuenta» de esta presunta falta de autorización.

Contradicción

Sin embargo, estas justificaciones se desmoronaban en lo expuesto por la auditoría de la Sindicatura de Comptes realizada en 2017 en el Hospital de Manises y correspondiente al periodo entre 2009 y 2015, que desmiente a la propia conselleria. El documento sostiene que el centro sanitario sí cuenta con autorización para realizar operaciones de corazón en contra de lo que mantenía Sanidad para justificar la prohibición de permitir intervenciones.

La conselleria prohibió las operaciones después de que la unidad estuviese activa durante nueve años

En concreto, el documento de la Sindicatura menciona que el concesionario «tiene subcontratadas cinco prestaciones accesorias» y una de ellas es cirugía cardíaca. Y, sobre ellas, afirma: «Hemos comprobado la existencia de la oportuna petición de autorización realizada por el concesionario a la conselleria, así como la autorización de ésta para cada una de las subcontrataciones, excepto la solicitud de cirugía pediátrica que, si bien consta la oportuna petición cursada, no hemos dispuesto de la autorización correspondiente». Además, el informe incluye una tabla en la que desglosa las prestaciones de servicios con medios ajenos y, al mencionar cirugía cardiaca, apunta al 4 de mayo de 2011 como fecha en la que obtuvo la autorización de la Administración.

En este tiempo, los pacientes de cirugía cardiaca de Manises han tenido que ser derivados a otros hospitales como La Fe, el Clínico o hasta el del Vinalopó, en Elche, con los consiguientes desplazamientos; incluso aquellos que ya tenían programada la intervención en el centro sanitario manisero.