Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia chubascos con tormentas ocasionales este viernes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
Primer día de clase en el colegio Lluís Vives de Massanassa. Irene Marsilla

Rovira pasa al ataque y destapa los retrasos del curso que aprobó el Botánico por obras inacabadas: «No tuvieron una dana, era incompetencia»

El conseller vuelve a pedir disculpas a las comunidades educativas: «Me habría gustado que iniciaran las clases con normalidad»

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:58

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha vuelto a pedir perdón a las comunidades educativas por el retraso en las obras de ... montaje de los barracones para cuatro de los centros arrasados por la dana. Lo ha hecho durante su comparecencia en Les Corts para dar cuenta del inicio de curso, en la que ha sido duramente criticado por la oposición por este motivo. Y como la andanada de los diputados del PSPV y Compromís era previsible, el popular estaba preparado, y en la réplica ha desgranado los retrasos de cursos, debido a obras inacabadas, que se produjeron mientras gobernó la izquierda. Es lo que tiene la gestión, que facilita el acceso a las resoluciones oficiales que permiten modificar de manera extraordinaria el calendario escolar y que incluyen la justificación. Rovira ha citado los casos de cuatro centros, repartidos en tres ejercicios académicos distintos, y con demoras en la apertura mucho más prolongadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  2. 2 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  3. 3 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  4. 4 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»
  5. 5 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  6. 6 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  7. 7 Aemet anuncia otra jornada de calor antes de un giro del tiempo para el fin de semana en la Comunitat
  8. 8

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  9. 9

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  10. 10

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Rovira pasa al ataque y destapa los retrasos del curso que aprobó el Botánico por obras inacabadas: «No tuvieron una dana, era incompetencia»

Rovira pasa al ataque y destapa los retrasos del curso que aprobó el Botánico por obras inacabadas: «No tuvieron una dana, era incompetencia»