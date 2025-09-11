Rovira pasa al ataque y destapa los retrasos del curso que aprobó el Botánico por obras inacabadas: «No tuvieron una dana, era incompetencia»

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha vuelto a pedir perdón a las comunidades educativas por el retraso en las obras de ... montaje de los barracones para cuatro de los centros arrasados por la dana. Lo ha hecho durante su comparecencia en Les Corts para dar cuenta del inicio de curso, en la que ha sido duramente criticado por la oposición por este motivo. Y como la andanada de los diputados del PSPV y Compromís era previsible, el popular estaba preparado, y en la réplica ha desgranado los retrasos de cursos, debido a obras inacabadas, que se produjeron mientras gobernó la izquierda. Es lo que tiene la gestión, que facilita el acceso a las resoluciones oficiales que permiten modificar de manera extraordinaria el calendario escolar y que incluyen la justificación. Rovira ha citado los casos de cuatro centros, repartidos en tres ejercicios académicos distintos, y con demoras en la apertura mucho más prolongadas.

«Tengo que pedir disculpas por los retrasos de dos días (para los alumnos de Alfafar) y tres (para los de Massanassa). Me habría gustado que hubieran iniciado el curso con normalidad, pero nos hemos enfrentado a una catástrofe que ha dejado instalaciones educativas muy afectadas, y no es tarea fácil», ha empezado el conseller, que también ha desvelado que la tramitación de las obras de construcción de los centros de nueva planta no han podido llevarse por la vía de urgencia y que por ello, para tratar de avanzar plazos, se ha publicado un anuncio previo, se están redactando los proyectos con medios técnicos propios y se han solicitado ya las licencias municipales. «Y lo estamos haciendo completamente solos, sin la ayuda de ese sujeto que vino aquí y salió por piernas, el que dijo que si quieren ayuda que la pidan», ha añadido para criticar la falta de colaboración del Gobierno central.

A continuación se ha dirigido a los diputados de la oposición, que ya habían aludido a las demoras en sus primeras intervenciones. A modo de ejemplo, el socialista José Luis Lorenz le había espetado que «les gusta mucho hacerse la foto, pero trabajar, nada». «Ustedes han incidido en ese retraso, pero ¿cómo tienen tan poca vergüenza?», ha replicado Rovira. «Han iniciado muchos cursos con retraso, pero no tenían dana, lo que tenían era incompetencia», ha añadido, ante de desgranar los casos. Ha hablado del colegio de Educación Especial El Somni de Alicante, que en 2018 se demoró cinco días porque los barracones que debían acoger a todo el alumnado no estuvieron disponibles a tiempo, del Cervantes de Sax -14 días en septiembre de 2017-, de otro centro de Especial de Ibi -ocho días en 2018- y del Virgen del Rosario de Torrent -nueve en 2021-. «Y me critican dos o tres días. Ustedes no tienen vergüenza, cuando sin una dana se retrasaban más», ha concluido.