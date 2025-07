El riesgo de bañarse en aguas con restos fecales: de vómitos y diarreas a gastroenteritis

Durante esta última semana varias playas valencianas han tenido que ser prohibidas al baño por la presencia de restos fecales. Ha pasado en ... Cullera, Calpe, Orihuela y varias de la Safor (Tavernes o Daimús).

El cierre es consecuencia de los análisis realizados por la Conselleria de Medio Ambiente que se encarga de dar la alarma a los ayuntamientos cuando aparecen indicadores de que puede haber restos fecales. Los consistorios suelen atender la recomendación de la administración autonómica y elevan la bandera roja.

Y es que bañarse en aguas con presencia de restos fecales puede ser peligroso ya que puede ser el origen de una infección con vómitos, diarreas y hasta una gastroenteritis. La población con mayor riesgo suelen ser los menores, las personas mayores y aquellas con una patología previa.

Los expertos coinciden en señalar que el origen de la presencia de estas aguas fecales se debe a vertidos desde el interior que terminan llegando al mar por barrancos, ríos o acequias.

En este sentido, se ha pronunciado el catedrático de Ecología de la Universitat de València, Antonio Camacho. «Pueden ser vertidos, escapes de alguna acequia, de viviendas diseminadas que no están conectadas al alcantarillado o incluso que el emisario de alguna depuradora se hay roto», asegura Camacho quien añade que esta agua termina llegando a la playa.Ha recordado que se trata de una legislación muy estricta que se aplica en toda la UE por la que si se detectan restos fecales se puede prohibir el baño.

En el mismo sentido, se pronuncia Maite Sebastiá, ambientóloga de la Universitat Politècnica de València. «Pasa todos los años cuando comienzan los análisis», explica y señala que el origen suele encontrarse en algún tipo de vertido que llega al mar a través de alguna acequia, río o barranco. Es el caso de Daimús donde desemboca el Riuet de Daimús, las acequias que van a la Playa de la Goleta en Tavernes de la Valldigna o la desembocadura del río Vaca en Xeraco.

Sebastiá ha señalado que los vertidos pueden proceder de viviendas dispersas en zonas no urbanizables que no están conectadas al alcantarillado. Para estos existen unos planes especiales para minimizar los impactos que no siempre se aplican.

Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, coincide en el diagnóstico y señala que el origen de la presencia de restos fecales son los vertidos. «Suele coincidir con el inicio del verano. Llegan los residentes a las urbanizaciones que en ocasiones no tienen unas instalaciones de depuración adecuadas o no están conectadas a las grandes», ha afirmado.

Fuentes de Medio Ambiente indican que los ayuntamientos implicados en el último episodio tienen más o menos localizados el origen de estos vertidos.

Por su parte, las mismas fuentes han explicado que desde 1987 existe el Programa de Control y Vigilancia de las Zonas de Baño. La campaña de este año cuenta con un presupuesto de más de 200.000 euros. Se estima que se realizan casi 5.000 análisis por temporada. El objetivo es identificar posibles situaciones de contaminación de las aguas de baño que pudieran ocasionar riesgos para la salud.

El ámbito de aplicación del programa comprende las 265 zonas de baño censadas en la Comunitat (250 marítimas y 15 continentales), que se controlan mediante 293 puntos de muestreo (278 marítimos y 15 continentales). Es decir, cada semana se analiza el agua de estos casi 300 puntos en la costa valenciana.

El control de aguas de baño se realiza mediante la determinación de los parámetros microbiológicos indicadores de contaminación de origen residual Escherichia coli y Enterococos intestinales.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente señalan que pese a estos episodios puntuales las zonas de baño tienen una calificación excelente.