Alumnos durante la primera convocatoria de julio de la selectividad. JL Bort

Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat

La caída supera los cinco en los casos más extremos, y también se da en carreras muy demandadas como Medicina o Enfermería

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:15

Las notas necesarias para entrar en alguno de los 302 grados que ofrecen las universidades públicas valencianas han bajado 1,34 puntos de media a ... medida que se han ido adjudicando puestos a los aspirantes que quedaron en lista de espera. La reducción se da en la gran mayoría de las carreras (en 275), y en los casos más extremos la diferencia ha sido de casi seis sobre 14. Hay caídas en títulos muy demandados como Medicina, Enfermería o los relacionados con el Magisterio, y también en aquellos que, a principios de julio, marcaron las notas más altas.

