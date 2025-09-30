Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Viajeros acceden a un tren de Cercanías. LP

Renfe cancela trenes en tres líneas de Cercanías después de que las lluvias dejen inaccesible un paso inferior en Alzira

Los trayectos sufren retrasos de hasta 25 minutos en algunas zonas debido a las modificaciones realizadas tras el temporal

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:05

El servicio ferroviario de Cercanías vuelve a sufrir este martes las consecuencias de las precipitaciones caídas durante la noche en varias zonas de la provincia de Valencia. La acumulación de lluvia en la zona sur del territorio ha provocado retrasos, modificaciones de estaciones y cancelaciones a lo largo de la mañana.

En concreto, Renfe ha cancelado por el momento una quincena de trayectos y los viajes han llegado a acumular retrasos de hasta 25 minutos desde primera hora de la mañana. Sin embargo, la última información ofrecida por Cercanías Valencia a través de cuenta de X asegura que tres de las líneas afectadas por el temporal (la C1, la C3 y la C6) ya han recuperado la normalidad.

La situación es distinta en la línea C2, la que conecta la ciudad de Valencia con La Costera, debido al estado en el que ha quedado un paso inferior en la localidad de Alzira. Las fuertes lluvias dejaron la instalación inaccesible para los pasajeros y ha complicado la circulación de los trenes, que han realizado su recorrido por la vía 2 y con retrasos medios de 25 minutos.

Las fuertes lluvias también provocaron complicaciones en la red ferroviaria en la zona de L'Horta Sur. De hecho, los primeros trenes de la mañana de las líneas C1 y C2 no han efectuado parada en la siguiente estación a la de Valencia Nord. Asimismo, los pasajeros con destino Alfafar se han visto obligados a bajar en la estación de Catarroja y subir al siguiente cercanias, con salida de la L'Alcúdia y con destino Valencia Nord.

Cabe recordar que durante la jornada de ayer, las lluvias provocaron retrasos y cancelaciones sobre todo en la línea C6, que conecta Valencia y Castellón, debido a las acumulaciones de agua especialmente en la zona castellonense durante la mañana. De cara a la tarde, se reportaron incidencias en algunos puntos concretos de la C1, como Xeraco, después de que las tormentas se desplazasen hacia el sur de la provincia de Valencia.

