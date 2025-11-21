Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cauce del barranco del Poyo a la altura de la A-3 en Riba-roja. JESÚS SIGNES

El reguero de fallos del SAIH no cesa: nueve falsas alarmas por crecidas en el Poyo en dos semanas

La CHJ aduce las «lecturas anómalas» del sensor de Riba-roja a las obras de reparación del cauce y el puente tras la dana

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

Resulta físicamente imposible explicar cómo se pueden decretar hasta nueve alertas por riesgo de desbordamiento en los últimos 15 días sobre un barranco seco, sin ... que haya llovido ni una gota en toda su cuenca. Esta particular casuística es uno de los sinsentidos protagonizados por el sensor del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) instalado sobre el barranco del Poyo junto a la A-3 a la altura de Riba-roja. Que la red de medidores con la que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) vigila los cauces de la demarcación ya no es el mejor modelo para controlar los caudales es una evidencia. Para prueba un botón: el organismo presidido por Miguel Polo pareció entonar el 'mea culpa' tres semanas después de la dana al iniciar los trámites para instalar un Sistema de Alerta Temprana (SAT), un modelo predictivo que permite detectar con antelación las crecidas y que sí se encuentra operativo en el Ebro, pero no en la Comunitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

