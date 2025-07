El cierre de las farmacias, el síntoma de la salud sanitaria

Las farmacias no puede más y van a cerrar un día de julio como protesta por los impagos del Consell, que eleva el tiro al Gobierno central por no aportar el extraFLA ... , que permitiría hacer frente a los abonos pendientes. El Colegio de Farmacéuticos ha confirmado esta medidas que será voluntaria y que también se puede aplicar de forma parcial. La fecha clave es el 8 de julio, cuando se sabrá si se da luz verde a la aportación extraordinarias desde Madrid. Un negativa intensificaría las protestas y pondría en riesgo uno de los servicios básicos para la población. Las farmacias marcan ahora mismo el estado de salud de la conselleria de Sanidad.

Las farmacias deberían haber cobrado el mes de mayo el pasado 30 de junio, pero se aplaza hasta finales de julio, y los farmacéuticos, tras reunirse con Sanidad y con Hacienda, temen que hasta finales de septiembre no se les pague lo adeudado.

El Consell aprobó el presupuesto sanitario más alto de la historia, lo que va a implicar una renovación de instalaciones, tanto de hospitales como de centros de salud, y la apuesta por la atención de la salud mental. Pero paralelamente se enfrenta a problemas que no está logrando resolver pese a esa gran partida económica. Se trata de la escasez de profesionales sanitarios, especialmente de médicos, las listas de espera y el impago a las farmacias. Las prioridades son atraer y mantener a los médicos, para evitar una fuga al sector privado o a otras comunidades, donde les ofrecen más sueldo y mejores condiciones y rebajar esas esperas que a veces superan el medio año para una prueba o una intervención, o la demora de más de una semana para ser atendido por el médico de familia en el centro de salud. Para ello la conselleria está tratando de incentivar a los facultativos, con medidas como las plazas de difícil cobertura, con mayor sueldo, o los contratos de hasta tres años para los MIR.

Y otra de esas medidas implica la mayor conciliación familiar, por lo que para ello a partir del 1 de octubre la mayoría de centros de salud pasarán a cerrar los sábados y los médicos ampliarán sus agendas con citas programadas entre semana por las tardes. Un cambio que divide a los profesionales, a la espera de cómo se va a gestionar, ya que se necesitará a personal voluntario para atender las urgencias los fines de semana. También a la vuelta del verano puede recrudecerse la relación con los médicos, ya que el sindicato mayoritario no descarta movilizaciones. Además, también faltan enfermeras, ya que según datos del Ministerio, la Comunitat tiene el tercer ratio más bajo de España.

Desde el pasado martes los hospitales valencianos empezaron su plan de verano, lo que implica el cierre de camas porque no hay personal para atender todas las habitaciones. En total se dejarán sin servicio más de 1.500, casi la mitad de ellas en agosto. Y aunque en realidad es un 44% menos que el año pasado, Sanidad envió una circular a los departamentos en la que insta a dar prioridad a las operaciones que no requieran ingreso en el hospital. Las que no sean urgentes se dejan para después del verano, para no comprometer la capacidad de los centros.

Durante este verano van a coincidir las reformas en Urgencias del General y del Peset y también se va a iniciar la del Moliner de Serra, con su cierre durante cinco años. Lo que implica el traslado de 78 pacientes al nuevo Militar de Mislata, recién ampliado, y que otros 30 sean derivados al Padre Jofré. Todo ello ha despertado muchas críticas entre enfermos, familiares y profesionales, que acusan a Sanidad de improvisación.