Las farmacias valencianas recurren a bancos para abonar facturas tras el impago de este mes

José Molins Valencia Jueves, 26 de junio 2025, 12:24

Los impagos a las farmacias valencianas de la mensualidad de junio (correspondiente a mayo, a mes vencido), aplazada un mes, dejan en una situación ... muy complicada a muchos de estos establecimientos, especialmente en poblaciones pequeñas y rurales, según alerta la patronal farmacéutica autonómica, que ha anunciado en un comunicado que tendrá que tomar medidas si continúa esta grave situación. Sanidad no va a abonar la presente cuota porque afirma que el Gobierno no ha pasado el FLA extraordinario, de 1.900 millones de euros, y hasta que no lo haga, la conselleria no tiene fondos para pagar.

Desde CONFAR, entidad que agrupa a FARVAL (Valencia), APEFA (Alicante) y AFOFC (Castellón), y que forma parte de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), se ha manifestado «una profunda preocupación por la falta de pago del mes de mayo por parte de la Generalitat Valenciana», señalan en un comunicado. «Este impago supone un grave perjuicio para la estabilidad económica de las farmacias de la Comunitat, afectando directamente a la viabilidad empresarial de muchas oficinas de farmacia, especialmente las de menor tamaño, ubicadas en zonas rurales o las de la zona afectadas por la dana», expresa la patronal. La conselleria se ha comprometido a abonar los intereses de los créditos que tengan que pedir las farmacias para pagar a los proveedores, empleados y demás gastos corrientes de los establecimientos. «Desde las asociaciones provinciales se está trabajando para minimizar el impacto de este impago, cerrando acuerdos con diferentes entidades bancarias y cajas de ahorro que permitan adelantar las facturas pendientes y asegurar así la continuidad del servicio farmacéutico a la ciudadanía», indica este comunicado. Noticia relacionada Las farmacias rurales, en peligro por el posible impago de la factura La patronal farmacéutica añade: «La falta de claridad por parte de la administración autonómica en cuanto a los plazos y compromisos de pago genera una incertidumbre inaceptable». Por ello, tras una reunión urgente, CONFAR ha acordado este jueves iniciar un calendario de medidas que podrían desembocar, «si no se garantiza de forma inmediata el abono de las cantidades adeudadas, en el cierre patronal de las oficinas de farmacia de las tres provincias», alertan. Este jueves se va a celebrar la asamblea extraordinaria en cada colegio oficial provincial (Alicante, Castellón y Valencia), donde los presidentes solicitarán la implicación activa del colegio en defensa de los intereses empresariales del sector, exigiendo que se incluya de forma directa a las tres asociaciones en las negociaciones que se lleven a cabo con la Conselleria. La patronal reclama «una solución urgente, claridad en los compromisos de pago y respeto a un sector esencial que ha demostrado sobradamente su compromiso con la salud pública, incluso en los momentos más difíciles», expone el comunicado.

