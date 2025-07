Lo mejor y lo peor de la sanidad valenciana

La sanidad pública valenciana tiene un amplio abanico de asuntos de actualidad, que en este artículo vamos a clasificar según el nivel de preocupación o ... satisfacción crean en la sociedad.

Las listas de espera y demoras

Los casos que más preocupan a los valencianos son las listas de espera y las demoras en la atención al paciente. Ambas aumentan o siguen desde hace mucho tiempo en cifras muy altas, sin lograr Sanidad que se reduzcan. Se trata sobre todo de pruebas e intervenciones quirúrgicas programadas, no urgentes, pero que causan malestar diario al enfermo, y que tardan meses, en ocasiones más de medio año, en ser vistas y realizadas por los médicos. Y en los centros de salud, la demora habitual suele ser de una semana hasta que se consigue cita con el facultativo de familia.

Falta de médicos

La falta de médicos es otro de los problemas que más afecta a la sanidad valenciana, sobre todo en Atención Primaria. Los centros de salud y consultorios auxiliares, en especial de las zonas rurales y alejadas de las principales ciudades de la Comunitat, compromete la asistencia a los pacientes, muchos de ellos personas mayores con varias enfermedades. Además, también hay problemas en todos los centros sanitarios cuando hay que sustituir por baja o vacaciones a los médicos de cualquier especialidad, ya que no hay profesionales en las bolsas de trabajo. La fuga de médicos valencianos al sector privado, a países extranjeros o a otras comunidades es un problema que sigue sin resolverse.

Los centros de urgencias

En los centros de urgencias, los denominados Puntos de Atención Sanitaria (PAS) la situación es en muchos casos indigna. Las instalaciones son pequeñas y están envejecidas y hay escaso personal, tanto en Valencia ciudad como en el área metropolitana, para atender a los que llegan, en horario de tardes, noches, festivos y fines de semana. Además, ninguno tiene pediatras, así que a los niños los ve un médico de familia. En la capital se acaba de estrenar esta pasada semana el nuevo punto de Campanar II, junto al centro de salud, pero el resto, como el de la avenida del Cid o el de la calle Arabista, tienen incluso cucarachas, insectos y malos olores.

Deuda con las farmacias

En los últimos días uno de los temas que ha estallado ha sido la deuda con las farmacias. El impago por parte de Sanidad de la mensualidad de junio, que corresponde a mayo al abonarse a mes vencido, ha creado un gran malestar y preocupación a los profesionales farmacéuticos valencianos. Necesitan ese dinero para pagar a los empleados, a los proveedores y demás gastos corrientes, e incluso muchas farmacias han tenido que pedir créditos a los bancos. La conselleria apunta a que es el Gobierno central el que no ha pagado los 1.900 millones de euros del FLA extraordinario, por primera vez en doce años, y por eso se genera esta deuda, y se compromete a abonar los intereses de esos créditos que se han pedido. Los colegios de farmacéuticos exigen una solución y temen que vuelva a pasar lo mismo en los próximos meses, lo que obligaría a muchas farmacias a cerrar.

El incendio en La Fe

El incendio que la semana pasada afectó a la planta de Psiquiatría del hospital La Fe ha sido una nueva patata caliente para Sanidad. Un hecho que dejó una paciente fallecida y que evidencia algunos fallos de seguridad en el centro. Como por ejemplo, que nadie controlase que el detenido, que ya está en prisión, llevara un mechero y no se lograra impedir que prendiera fuego al colchón, lo que provocó el caos. 80 enfermos fueron realojados y hubo 8 profesionales que necesitaron asistencia médica, además de la fallecida. Y como consecuencia, los pacientes psiquiátricos han tenido que pasar varios días trasladados en el hospital Clínico, donde se han acumulado muchas personas en poco espacio, con la vigilancia de sólo un miembro de seguridad.

Los sábados en los ambulatorios

La gran novedad que prepara Sanidad para la vuelta del verano es la reorganización en los centros de salud. La mayoría cerrará los sábados y compensará las horas con más atención con cita previa por las tardes entre semana. Algunos ambulatorios abrirán ese día del fin de semana para reforzar los puntos de urgencias, con personal voluntario. Se trata de una medida que está creando mucho recelo entre los sanitarios y que habrá que ver cómo se lleva a la práctica desde el 1 de octubre.

Cierre del hospital Doctor Moliner

Durante este mes de julio cerrará el hospital de crónicos y larga estancia Doctor Moliner, para una reforma integral que durará cinco años. Esta necesidad ha provocado polémica, al tener que trasladar y derivar pacientes a varios hospitales. 78 enfermos serán llevados desde Porta Coeli al Militar de Mislata, que está ultimando su ampliación y puesta a punto y desde la semana pasada están llegando pacientes al hospital Padre Jofré, que ha tenido que hacer dobles 30 habitaciones. Además, hay preparados otros centros por si hiciera falta y pacientes, familiares y sindicatos critican que la conselleria está improvisando con este asunto.

Derivaciones de la pública a la privada

Las listas de espera tan grandes hace que Sanidad tenga que usar diariamente los planes de choque, derivar pacientes desde centros públicos hacia los privados. Al paciente se le ofrece una lista para que elija y se le informa de que la prueba o la operación que le toca puede tardar seis meses en el sector público o dos semanas en un centro privado. Todo ello a costa de las arcas autonómicas, que aumentan así el gasto público para rebajar la lista de espera.

Decreto de difícil cobertura

El decreto de zonas de difícil cobertura ha sido una apuesta de Sanidad para atraer a médicos a esas plazas en centros alejados de las grandes ciudades, con una mejora en las condiciones económicas y laborales. En algunas zonas como Dénia está funcionando, pero en otras no acaba de lograr atraer al personal especializado en muchas áreas, ni en hospitales ni sobre todo en centros de salud y consultorios de poblaciones pequeñas. Por el momento se está solventando con la movilidad que implican las nuevas Agrupaciones interdepartamentales, y algunos médicos tienen que irse periódicamente a trabajar un día a uno de estos centros.

Cierre de camas en verano

Este verano se van a cerrar más de 1.500 camas en los hospitales de la Comunitat entre el 1 de julio y el 30 de septiembre por la reducción de profesionales durante las vacaciones. De ellas, más de 700 serán en agosto. Sin embargo, aunque es una cifra considerable, supone un 44% menos que el año pasado. No obstante, desde Sanidad hay orden de priorizar las operaciones que no requieran ingreso para evitar usar camas en casos no urgentes.

Robótica y tecnología

La tecnología y las últimas técnicas y novedades están introduciéndose en los centros sanitarios valencianos. La robótica es una realidad en los hospitales de la Comunitat desde hace tiempo y Sanidad ha manifestado su intención de incorporar la Inteligencia Artificial para todos los procesos que permitan ahorrar tiempo a los médicos, siempre que ayuden a mejorar los diagnósticos y la eficacia. Este verano dos centros de salud tendrán en pruebas un sistema de transcripción entre el médico y el paciente para evitar que el facultativo tenga que distraerse en la consulta.

Nuevas instalaciones

Las reformas, ampliaciones y construcciones de nuevos edificios sanitarios están siendo protagonistas por toda la Comunitat. Este año se inauguró el edificio de consultas externas del Clínico, mientras se termina de construir el de hospitalización. La semana pasada se anunció la construcción del nuevo hospital Arnau de Vilanova dentro del complejo de Campanar, que ha cambiado por completo, tras inaugurar el centro de salud, el centro de urgencias y el futuro centro de especialidades a principios de año, mientras la antigua Fe ha sido derribada. Este verano van a coincidir en el tiempo las reformas de los hospitales Doctor Peset y General, mientras en La Fe están construyendo el edificio de Protonterapia para luchar contra el cáncer y un nuevo espacio de atención a pacientes con ELA.

Historia clínica única

La implantación de la historia clínica única para que se pueda leer en todos los centros sanitarios de la Comunitat es un proyecto para los próximos años y supondrá un salto importante para médicos y pacientes. Por el momento va a comenzar en pruebas en los departamentos de salud de los hospitales General de Valencia, Manises y Requena, que comprenden más de 100 centros de la provincia y abarcan a unas 700.000 personas.

Contratos a los MIR que acaban

Para intentar fidelizar a los jóvenes médicos y evitar su fuga de la Comunitat, Sanidad ofrecerá contratos de 1 a 3 años de duración para los MIR que terminen su formación como especialistas en los centros valencianos. Este mes se va a poner en marcha esa medida, que anunció el presidente Mazón en su día, con los que van a terminar ahora su último año. Se intentará retener a todos ellos, pero fundamentalmente a los de las especialidades que más se necesiten en los distintos departamentos de salud y en las zonas que más falta hagan.

Programa escolar para salud mental

Una de las últimas medidas anunciadas por el Consell es que implantará para el próximo curso escolar 2025-26 el 'Programa Escolar para la Promoción del Bienestar Emocional y la Prevención de Adicciones', y los centros educativos públicos y concertados, podrán implementar programas de prevención y educación para reducir trastornos como ansiedad, depresión, ideación suicida, violencia escolar y consumo de sustancias. El programa va dirigido a los 550.000 alumnos entre 6 y 16 años en todos los centros de educación Primaria y Secundaria de la Comunitat.