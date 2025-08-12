Proteger los colegios ante nuevas riadas: plantas bajas vacías y 'kits' de emergencia

El Plan Endavant de la Generalitat se creó con el pretexto de estar mejor preparados ante nuevos episodios adversos. En esta línea, el documento ... de recuperación de la provincia realiza una serie de propuestas para mejorar la resiliencia de los centros escolares de la Comunitat. Con un total de 120 centros escolares afectados y hasta 7 que se demolerán.

Para mejorar la protección de los centros ante nuevos episodios adversos, el plan liderado por el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Francisco José Gan Pampols propone que las actividades esenciales de los centros se eviten realizar en las plantas bajas. Esto quiere decir que las aulas para impartir clase, los comedores o las salas de administración y equipamiento esencial deberán situarse en plantas más altas para que queden arrasadas en caso de nuevas avenidas.

Para poder llevarlo a cabo, el plan exige realizar un análisis técnico detallado de los riesgos de inundación de cada centro. Una vez dispuesto dicho informe, se buscará reubicar las salas esenciales a plantas más altas. Siempre que sea viable técnica y urbanísticamente, se contemplará la construcción de una planta adicional que permita reubicar estos espacios en zonas elevadas, aumentando así su seguridad ante episodios de inundación. En aquellos centros con riesgo alto de inundación y que no sea viable llevar a cabo las medidas planteadas, el Plan Endavant llega incluso a proponer que se reubiquen dichos centros en espacios más seguros.

Del mismo modo, el plan propone que los centros cuenten con un sistema de evacuación vertical. Esto sería disponer de escaleras, tanto interiores como exteriores que permitan al alumnado acceder con facilidad a las plantas más altas e incluso azoteas en caso de inundación. Relacionado con esto, el documento incide en que los centros, además, deberán contar con 'kits' de emergencia que dispongan de comida no perecedera y botiquín.

El Plan Endavant contempla la posibilidad que ante nuevas barrancadas el personal atrapado podría pasar un tiempo sin posibilidad de ser evacuados. Por ello, el documento incide en que los centros dispongan de víveres y material sanitario en caso de necesitar pasar un tiempo en las instalaciones antes del rescate.

Para asegurar que las azoteas son seguras como espacios de refugio seguro, el plan indica que será necesario verificar su resistencia, con la sobrecarga del uso vigente, y su seguridad temporal, así como la capacidad estructural del edificio en su conjunto, que debe garantizar el soporte de estas áreas en situaciones de emergencia. También se menciona un aumento de realización de simulacros de emergencias y una mejora de las comunicaciones con Protección Civil.