Un grupo de niños entra en clase, en una imagen de archivo. LP

Proteger los colegios ante nuevas riadas: plantas bajas vacías y 'kits' de emergencia

El plan de recuperación propone elevar las aulas o comedores a los pisos altos y almacenar comida y botiquín en casos de no poder evacuar el centro

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 01:44

El Plan Endavant de la Generalitat se creó con el pretexto de estar mejor preparados ante nuevos episodios adversos. En esta línea, el documento ... de recuperación de la provincia realiza una serie de propuestas para mejorar la resiliencia de los centros escolares de la Comunitat. Con un total de 120 centros escolares afectados y hasta 7 que se demolerán.

