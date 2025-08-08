El Consell propone un parque verde sobre el cauce del Turia que conecte Valencia y l'Horta Sud

La provincia de Valencia será verde o no será. Esto parecen pensar desde la Generalitat tras escuchar a los expertos, quienes han defendido por ... activa y por pasiva que hay que renaturalizar el territorio para estar mejor preparados ante nuevos episodios adversos. En esta línea, el Plan Endavant (mapa trazado desde el Consell para la reconstrucción y recuperación de la provincia) incluye muchas medidas en materia medioambiental, entre las que destaca sin ninguna duda la creación de parques fluviales antirriadas. Sin embargo, una medida pretende, mediante la renaturalización del entorno, unir Valencia con l'Horta Sud.

Se trata, hay que ser sinceros, de un proyecto ambicioso. Pero si el vicepresidente segundo Francisco José Gan Pampols se unió al Consell fue para trazar, precisamente, un proyecto de recuperación de la provincia acorde a la magnitud del reto por cumplir. El actual equipo de Gobierno está duramente tocado tras el trágico episodio del pasado 29 de octubre, por lo que los esfuerzos en la reconstrucción incluye apostar por proyectos de gran envergadura que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Y ahí es donde entra este nuevo parque. Se trataría, por tanto, de un puente que se levantaría desde las parcelas del nuevo barrio de Valencia, Turianova, y que superaría por encima de la V-30 el nuevo cauce del Turia construido con el plan sur. De esta manera, el nuevo puente actuaría como un corredor verde, integrando espacios recreativos, carriles bici y caminos peatonales, con el objetivo de reducir la fragmentación de la capital del Turia con l'Horta Sud. La iniciativa, en definitiva, buscaría revitalizar la relación entre municipios de como Albal, Benetússer y Paiporta, con Valencia. Un nexo que buscaría fomentar «el desarrollo económico y la calidad de vida», tal y como indica el plan.

Según marca la medida del plan de reconstrucción, este parque se realizará siempre y cuando no comprometa la capacidad del cauce del Turia, un aspecto fundamental, pues en los últimos meses el Ayuntamiento de Valencia exige que se amplíe el nuevo cauce si los barrancos se desvían para acabar en él. Según el planteamiento del proyecto, si se ejecuta este parque la conectividad entre municipios impulsaría el comercio, el empleo y los servicios en l'Horta Sud. Del mismo modo, la construcción del puente permitiría a ambos lados del cauce revitalizar ciertas áreas degradadas o alejadas de la actividad de los núcleos urbanos.

Al ser conscientes de la ambición del proyecto, en el Plan Endavant se especifica la hoja de ruta para llevarlo a cabo. En un primer momento, se deberá llevar a cabo un estudio de viabilidad. Durante este proceso, el personal encargado deberá realizar los análisis técnicos y económicos para determinar si un parque de estas características es posible. Será necesario estudiar el impacto en el tráfico y los costes, y, sobre todo, el impacto en la capacidad del cauce del Turia, que no puede verse reducida.

A partir de aquí se llevará a cabo el diseño del parque. Se deberá proyectar un corredor verde con zonas recreativas, carriles bici, caminos peatonales y vegetación autóctona, integrando elementos de drenaje sostenible como jardines de lluvia. Además, tal y como indica la medida estos proyectos deberán contar con un informe en materia de accesibilidad universal emitido por el órgano autonómico competente, con carácter previo a su aprobación definitiva. Por último, el plan marca que la construcción del parque se deberá llevar a cabo utilizando tecnologías de construcción modular para minimizar interrupciones en el tráfico.

Desde el Plan Endavant el Consell demuestra ser consciente que su implementación requeriría una inversión relevante y una planificación cuidadosa. Sin embargo, se considera que la construcción de un parque que conecte Valencia con L'Horta Sud transformaría la conectividad y el paisaje urbano de la región. Tanto es así, que la conselleria que dirige Gan Pampols ha puesto la etiqueta de prioridad 'T1', a la elaboración de esta iniciativa. Esto quiere decir que el primer paso para llevar a cabo los trabajos (realizar el estudio de viabilidad del proyecto) se deberá comenzar en el primer trimestre inmediatamente posterior a la fecha de aprobación del plan. En este sentido, los estudios para comprobar que es posible llevarlo a cabo deberán comenzar entre este agosto y el mes de octubre, pues el Plan Endavant se aprobó en julio. Del mismo modo, el Consell, como es evidente, clarifica que la duración de los trabajos para cumplir con esta medida será de varios años.

Esta medida se enmarca dentro del paquete de trabajos con los que el Plan Endavant pretende diseñar vías de acceso a lugares clave de desarrollo económico. Tal y como destaca el Consell dentro del documento, «la dana ha evidenciado la vulnerabilidad de la zona afectada, que se ha convertido en una zona deprimida y devastada cuyas conexiones no están optimizadas y no favorecen el desarrollo económico y social de la zona, crítico para su recuperación. Por ello este objetivo busca diseñar y desarrollar infraestructuras de transporte sostenibles que mejoren la accesibilidad de la zona, impulsen la actividad económica y promuevan la resiliencia frente a futuros eventos climáticos».

Dentro de este paquete de medidas, para que se hagan una idea, está incluido también la creación de ese 'Anillo Verde' de la provincia, los parques fluviales antirriadas ya presentados por el ejecutivo valenciano y cuyo proyecto se comenzará a redactar el próximo año. Para poner sobre el papel dichos trabajos, la Generalitat destinará dos millones de euros. Por otro lado, este paquete también incluye adaptar las infraestructuras de transporte valencianas al proyecto de ampliación y mejora del Puerto de Valencia, una medida que, según el Consell, permitiría consolidar su rol como motor económico de la región, garantizando una conectividad eficiente y sostenible. Su implementación requeriría una coordinación estrecha entre administraciones y el sector privado, pero los beneficios en competitividad y sostenibilidad serían de gran alcance.