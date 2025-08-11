Una depuradora evitará la llegada de residuos a la Albufera como en la dana

La mayoría de informes, planes o proyectos en torno a cómo mejorar la capacidad de resiliencia de la provincia de Valencia ante nuevas catástrofes pone ... en el centro de todas sus actuaciones a la Albufera. Casi todos los documentos mencionan que cualquier acción sobre la cuenca del Poyo deberá tener en cuenta que la rambla desemboca en la laguna. De esta manera, los estudios deben contemplar la retención de sedimentos para que no lleguen al parque natural.

En este sentido, el Plan Endavant de la Generalitat, para lograr la recuperación de la provincia recopila hasta 30 medidas enfocadas directamente a la protección de la Albufera, con especial mención a infraestructuras que ayuden a lograr los vertidos cero en el paraje. Entre las más destacadas, la creación de una nueva depuradora (EDAR) para los pueblos de l'Horta Sud, un replanteamiento del colector oeste, o una mejora en los sistemas de alcantarillado de los pueblos ribereños que logre contribuir a la llegada de agua completamente depurada al pulmón verde de Valencia.

Una nueva depuradora en l'Horta sud

El plan de reconstrucción propone aumentar el número de Estaciones Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) alrededor de la Albufera. De hecho, el documento asegura en su medida 'valorar la necesidad de construir nuevas infraestructuras de saneamiento que reduzcan la carga de las existentes y el vertido de aguas residuales a la Albufera'. Entre ellas, destaca que el documento reclama el diseño de instalación de depuradores adicionales, e incluso llega a mencionar que lo ideal serían «una o varias modulares en l'Horta Sud». Sin embargo, conforme se desarrolla la medida se menciona el inicio de un estudio de viabilidad para construir una depuradora para los pueblos de l'Horta Sud. Se llevarían a cabo análisis hidrológicos, ambientales y económicos para determinar la capacidad, ubicación y tecnologías necesarias, priorizando soluciones que protejan este ecosistema clave y mejoren la gestión hídrica regional.

Solución al Colector Oeste

Del mismo modo, el documento menciona que se debe reformular el Colector Oeste. La infraestructura competencia del Gobierno de España lleva saturada más de una década, por lo que de manera inevitable las aguas residuales acaban en la Albufera. Por ello, desde el Consell se propone suprimir suprimiendo, en la medida de lo posible, estaciones de bombeo de aguas residuales que puedan resultar redundantes, y que representan eventuales puntos de vulnerabilidad y desbordamiento en la red. Cabe recordar que la ampliación de esta infraestructura está prevista desde hace años pero el Gobierno no ha realizado la inversión hasta el momento.

Alcantarillado acorde a nuevas infraestructuras

El documento, de manera coherente, contempla la posibilidad de ampliar la red de alcantarillado de los pueblos del sur de la provincia. Si se crea nueva infraestructura para proteger la Albufera o se amplía la existente, será necesario conectar la red de saneamiento actual con las nuevas EDAR que se acaben construyendo. Según el plan de reconstrucción, este proyecto de modernización de las alcantarillas deberá contar con separadores de aguas pluviales y residuales para reducir la carga durante lluvias.

Para confirmar que todo este nuevo sistema de depuración funcionase, el plan incluye la necesidad de implementar sistemas de monitorización ambiental, como sensores y estaciones de control para evaluar el impacto de los vertidos en la Albufera, garantizando la protección del ecosistema. Del mismo modo, si se consiguen los residuos cero en la Albufera, el documento incluye la necesidad de elaborar un plan de restauración ecológica, incluyendo el desarrollo de proyectos complementarios de revegetación y limpieza en las zonas afectadas por vertidos, que apoyen la recuperación del paraje.

Nuevo sistema de almacenaje de residuos peligrosos

Alrededor de la Albufera descansan los polígonos e industrias vinculados a los pueblos de l'Horta Sud. El 29 de octubre del año pasado, la barrancada arrastró hasta el parque natural gran cantidad de residuos, muchos de ellos peligrosos. En este sentido, el plan de reconstrucción busca evitar que ello vuelva a suceder. Por este motivo, el documento incluye una medida que obligue a establecer criterios de seguridad para el almacenamiento de productos peligrosos en áreas industriales con riesgo de inundación.

La medida sigue tres líneas de funcionamiento para llevar a cabo la redacción de estos criterios. En primer lugar, se propone clarificar criterios técnicos de seguridad para el almacenamiento de los productos peligrosos, como el uso de estructuras estancas, sistemas de contención, almacenamiento elevado por encima de la cota de inundación o protecciones impermeables. Por otro lado, se recomienda coordinar con Protección Civil la inclusión de estas nuevas medidas en los planes de prevención de riesgos de inundaciones, así como establecer medidas preventivas en materia de seguridad industrial para el almacenamiento y gestión de productos o residuos peligrosos en los diferentes establecimientos industriales.

Reparar los daños de la riada

Pese a que el Plan Endavant se aprobó de manera oficial este mes de julio, ya se ha comentado en más de una ocasión que algunas de las medidas recogidas ya se encuentran en marcha. En el caso de aquellas vinculadas a la Albufera, estas están relacionadas con todos los trabajos vinculados a la reparación de motas, tancats de protección de ecosistemas o incluso del sistema dunar del litoral del paraje.

En las actuaciones de refuerzo se deberá consolidar las motas con aportaciones de material de dragado de los propios canales, en la medida de lo posible, así como con vegetación palustre procedente de los propios viveros del Servicio de Devesa-Albufera. En conclusión, esta iniciativa permitirá recuperar la funcionalidad de las motas como infraestructura clave para la regulación hídrica del parque, y, por tanto, facilitar las condiciones necesarias para el cultivo de arroz y la conservación de hábitats que conforman el Parque Natural de la Albufera. Todas estas medidas exigen la colaboración entre las administraciones interesadas, como son el Ayuntamiento de Valencia, consellerias de Medio Ambiente y Agricultura, o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Limpiar y calcular el impacto de los residuos

Para proteger la Albufera no sólo hay que prevenirla de nuevos episodios, si no trabajar para reparar los daños causados en el que ya ha vivido. En esta línea, la Generalitat ha estado todos estos meses llevando a cabo la limpieza y retirada de los residuos de la marjal norte del paraje, la zona más afectada por la barrancada de octubre. Coordinados con la conselleria de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Valencia se ha encargado de la limpieza de la laguna, pues forma parte de su propiedad.

Entre las tareas llevadas a cabo durante todo este tiempo, destaca la instalación de barreras cerco y tareas de desobstrucción de compuertas y acequias en la zona próxima a la Pista de Silla. También la eliminación de los restos flotantes del lago en colaboración con las comunidades de regantes, mediante maquinaria anfibia, embarcaciones y pontones de arrastre, agrupando residuos y trasladándolos a las orillas.

Por otro lado, se han adecuado accesos y parcelas con maquinaria pesada para la extracción de residuos a las zonas de acopio intermedio; se ha retirado el lodo en el Puerto de Catarroja y Puerto de Silla, así como los residuos de los campos de arroz (marjal norte) y de los restos acumulados en zonas dunares del litoral del parque natural.

Garantizar la calidad del agua

A pesar de las inversiones realizadas en infraestructuras, la calidad del agua de la Albufera sigue viéndose comprometida por vertidos de origen agrícola, así como por residuos acumulados en las acequias que atraviesan entornos urbanos. Por ello, al igual que el Plan Endavant propone acabar con los vertidos de las zonas urbanas, también exige un sistema de control de calidades en las acequias del paraje. Además, contempla implementar sistemas de 'bypass' en las acequias que atraviesan el corredor urbano de Silla y Valencia, incluyendo las infraestructuras para la recogida y evacuación en destino adecuado de las aguas interceptadas.

Por último, contempla estudiar la posibilidad de instalar barreras cerco flotantes en las acequias, así como impulsar la retirada periódica de los residuos acumulados en estas.

Reforzar su uso y mejorar su atractivo turístico

El propósito de la Generalitat es que los valencianos acudan a la Albufera para conocerla y hacer un uso responsable de ella, como un agente (natural) más que forma parte de nuestra vida diaria. Además, buscan mejorar su atractivo turístico para ayudar a los pueblos vinculados al paraje. ¿Cómo? pues a partir de hasta 11 medidas. Destaca, sobre todo, crear un Plan de Uso al alcance de cualquiera que clarifique lo que se puede o no hacer según la zona en la que nos encontremos.

También propone estudiar la manera de mejorar el atractivo de la marjal norte, la más castigada tras la riada. Dentro de este apartado también se insiste en la creación de un corredor verde que unirá El Palmar con el Perellonet para mejorar su conectividad, así como se sugiere la creación de una sede del Centro Nacional de Humedales. Para promocionar las actividades en el paraje, también se propone crear un portal de servicios dentro de la Albufera que facilite conocer a aquellos cuya actividad está vinculada al paraje.