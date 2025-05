Un problema electrónico impide dar la medicación de las recetas electrónicas en las farmacias de Valencia

Sin acceso a medicamentos en toda Valencia durante casi todo el día. Un problema electrónico ha afectado algo más de seis horas este miércoles a ... las farmacias de toda la provincia. La conexión del sistema lector de las recetas electrónicas no funcionaba y los pacientes no han podido obtener los medicamentos prescritos por el médico, entre las 11 y las 17:30 horas. Perjudica sólo a las recetas de la Seguridad Social, ya que sí se pueden comprar otros medicamentos sin receta o desde la sanidad privada.

Se trata de un corte en la línea de Vodafone, que es quien dirige la conexión de la receta electrónica en Valencia. Un problema parcial de comunicaciones que se centra en las conexiones electrónicas, según detalla el Colegio de Farmacéuticos (MICOF). Al no funcionar esa conexión, el profesional no tiene confirmación de Sanidad de los medicamentos que necesita ese paciente ni del precio, y no se los puede vender.

El goteo de pacientes con receta de la Seguridad Social está siendo constante durante todo el día, al ser laborable, como ocurre cada jornada, pero en esta ocasión con este problema que ha cerrado la puerta a la dispensación durante la mayor parte del día. "Nunca habíamos visto que el problema durase tantas horas, a veces ha ocurrido pero enseguida se ha solucionado", admite una farmacéutica de Nova Patraix, en Valencia. "No paran de venir pacientes y no les podemos dar su medicación, el sistema no nos lo permite, es imposible", añade. "No queda otra que decirles que vuelvan más tarde a ver si se ha solucionado, pero tampoco nosotros lo sabemos", dice la profesional.

Mientras, los usuarios mostraban su impotencia. "He venido ya dos veces hoy a ver si estaba arreglado. Me parece increíble que no me puedan dar la medicación ya durante tantas horas", lamentaba Vicente en la puerta de una farmacia. Y como él miles de valencianos en toda la provincia, con mayor o menor urgencia y necesidad de adquirir sus fármacos. La única solución era salir de la provincia, ya que en Castellón y Alicante sí funciona esta conexión en las farmacias.

A las 17:30 horas se ha solventado el problema, como ha informado el MICOF, que durante esta estresante jornada ha ido avisando a todos los establecimientos para que estén al corriente de este problema, que ha impedido tener conexión y por tanto leer la tarjeta SIP de los pacientes. Es decir, no permite acceder a la receta electrónica, que ha persistido hasta media tarde por una incidencia de comunicaciones. La incidencia la ha notificado el Colegio a las 11:50 horas de este miércoles, aunque desde alrededor de las 10:30 horas de la mañana ya no funcionaba el lector del SIP en las farmacias. Tras solventar la incidencia, las farmacias han podido trabajar con normalidad de inmediato.

El motivo por el que no han podido vender los medicamentos es que todo tiene que pasar por ese lector, y no tiene conexión. Por tanto no se puede acceder al contenido de la receta. El sistema no permite leer el código de la tarjeta SIP del paciente, donde normalmente ahí especifica cuál es la aportación económica que debe hacer el usuario y cuál es la que cubre la Seguridad Social, ya que va según tramos de la renta o en función de la edad o la minusvalía de cada persona. No paga lo mismo un jubilado que un estudiante.

"Todo el mundo está quejándose por este problema. Nos han enviado varios correos del Colegio para informarnos del corte eléctrico y que están intentando solucionarlo, pero está siendo un desastre para los pacientes y para los profesionales", lamenta una empleada de la farmacia Brotons Castaño de Valencia. El problema fundamental es la falta de conexión, pero además no se puede dispensar la caja de fármacos al no conocer el precio exacto sin esa comunicación con la Conselleria de Sanidad, ya que tienen precios distintos para cada persona y el lector que lo indica no funciona.

Según esta profesional, lo que se encuentra sin conexión supone "el 90%" de sus ventas diarias, ya que sólo están pudiendo administrar los artículos de venta libre sin receta, pero es una clara minoría. "Nunca había habido un corte tan largo. Falla la conexión con la SIP con Conselleria para que nos puedan devolver la receta y saber qué medicación tiene cada paciente, porque ahora ya muchos no tienen papel", explica. "Afecta a todos, a los crónicos, a gente que va de urgencias, es general", añade.

Los farmacéuticos señalan que durante todo el día "la gente está viniendo muy enfadada" por esta falta de servicio y ellos tienen explicarles cuál es la situación. "Les decimos que si necesitan una urgencia tendrán que acudir al centro de salud, que en casos muy graves se puede dispensar por contingencia, en el caso de que trajeran la receta de papel y de urgencia firmada por el médico", apunta.

Hay que recordar que desde febrero, la Comunitat ha sido la primera en implantar un sistema de chip electrónico por el que los farmacéuticos ya no tienen que recortar físicamente el cartón de los medicamentos recetados, aunque este problema no está directamente relacionado con esto, sino con esa conexión de la tarjeta SIP.