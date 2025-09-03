Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Poyo podría tener varios parques inundables en su curso. José Luis Bort

La Generalitat y la Diputación piden colaboración institucional para impulsar los parque inundables

Las dos instituciones impulsarán el mantenimiento de estas infraestructuras

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:56

La Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia impulsarán la protección y el mantenimiento de la red de parques metropolitanos inundables que la administración autonómica ... creará en poblaciones de esta provincia para evitar inundaciones como las provocadas por la dana del 29 de octubre. La corporación ha ofrecido la ayuda de su Escuela de Capataces para el diseño y conservación de las 1.500 hectáreas del proyecto. Ambas instituciones han reclamado la colaboración institucional.

