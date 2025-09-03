La Generalitat y la Diputación piden colaboración institucional para impulsar los parque inundables

La Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia impulsarán la protección y el mantenimiento de la red de parques metropolitanos inundables que la administración autonómica ... creará en poblaciones de esta provincia para evitar inundaciones como las provocadas por la dana del 29 de octubre. La corporación ha ofrecido la ayuda de su Escuela de Capataces para el diseño y conservación de las 1.500 hectáreas del proyecto. Ambas instituciones han reclamado la colaboración institucional.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que este es un proyecto que «no solo debe ejecutase, sino conservarse en estado óptimo y perdurar en el tiempo». Así, ha destacado que «ya se están estudiando con la Diputación de Valencia vías de colaboración».

En el encuentro mantenido ayer entre las dos instituciones se ha analizado también la recuperación de la huerta. «Estos corredores van a dar especial relevancia a la recuperación de espacios de huerta, una seña de identidad durante siglos, una parte esencial para nuestro desarrollo y un valor inestimable de sostenibilidad», ha dicho el responsable autonómico.

Martínez Mus ha señalado que la propuesta de es «que los espacios agrícolas abandonados se cedan a centros escolares o escuelas de capacitación agrícola, como la que gestiona la Diputación, y que los puedan poner en explotación con una gestión sostenible». En la reunión, en la que también ha participado el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, el conseller ha explicado que el proyecto de parques inundables contará «con una partida de 2 millones de euros en el presupuesto de 2026, una consignación destinada a los estudios previos y el desarrollo del proyecto para su ejecución». El titular de Medio Ambiente ha apuntado «la importancia de mantener la colaboración con todas las administraciones».