HOY COMO... 'YESTERDAY'

Nuestro cerebro tiene una extraña habilidad para rellenar los espacios vacíos, borrar las sutiles incorrecciones de Matrix, que impedirían centrarnos en lo realmente importante, ya sea el bisonte al que tenemos que ensartar con la lanza o la combinación de perspectivas que nos permite ver una película en 3D. Los juegos de 'Los 7 errores', los ejercicios de agudeza visual, las ilusiones ópticas... aprovechan esta virtud que, sin embargo, puede terminar ofreciendo alternativas inesperadas.

¿Y si fuera al revés? ¿Qué ocurriría si fuéramos los únicos capaces de apreciar la diferencia, de recordar algo? No me refiero a la prodigiosa memoria absoluta de Funes, El Memorioso, del relato fantástico de Jorge Luis Borges, sino un episodio único o un aspecto en concreto.

De eso va la película 'Yesterday' (Yesterday, 2019), que no se estrenará hasta junio pero cuyo trailer corre como la pólvora y está despertando unas ganas enormes. Podría aplazar el argumento adelantando que el guión es de Richard Curtis, autor de 'Cuatro bodas y un funeral', 'Notting Hill', 'El diario de Bridget Jones' o 'Love Actually', pero es mejor soltarlo rapidito y no entrar en muchos más detalles. La cosa va de un chaval que es músico de combate (esos de garitos pequeños que tocan bien y nadie escucha), que decide tirar la toalla en su intento de vivir de la música. El problema es que por culpa de un accidente termina en el hospital y con la guitarra destrozada.

Al recibir el alta, sus amigos juntan dinero para comprarle un nuevo instrumento y la vida parece volver a la normalidad. Sin embargo, al trastear 'Yesterday' de Paul McCartney, sus colegas flipan. Le aseguran que no la han oído nunca y, claro, él piensa que le están tomando el pelo. Sin embargo, mira en Google y descubre que no hay huella digital de los Beatles y empieza a cantar sus canciones, haciéndolas pasar por suyas. El efecto es un bombazo inmediato... aunque hay productores que le hacen correcciones.

Cuando llegue la película al cine ya habrá salido de cartel 'Bohemian Rhapsody' (aunque no me atrevo a asegurarlo, al paso que va); sabremos si es un pluf 'Rocketman', la biografía de Elton John que se espera en mayo; y veremos si las aventuras del guitarrista que plagia al cuarteto de Liverpool da lo que promete.

Para entonces sabremos también cómo queda el panorama político, ese ámbito en que el anuncio del adelanto electoral ha abierto el frasco de las promesas, los compromisos y las líneas rojas. En esos días ya sabremos (o empezaremos a olernos) cuáles son los juramentos que terminan siendo pasto del olvido y posiblemente se barrerá el rastro de las estrellas fugaces (que cada cual apueste por una, ya que el 'todos ganan' en la noche electoral es de boquilla) tras el circo en dos pistas al que nos enfrentamos el 28 de abril y el 26 de mayo.