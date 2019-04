SUFRIMOS, SOMOS DEL VALENCIA

Llevábamos una racha muy buena, demasiado buena diría yo, y tarde o temprano tenia que romperse. Nos habíamos acostumbrado a no perder y la derrota del pasado sábado contra el Rayo dolió y mucho. Y es que, a pesar de estar acostumbrados a vivir partidos como este, la rabia y el enfado no desaparecen. Y más viendo como nuestros rivales no fallan. Hace una semana éramos equipo de Champions y una semana después cada partido vuelve a ser decisivo si queremos alcanzar ese objetivo. Lo que viene a ser una costumbre toda la temporada, todos los partidos son una final. Me está empezando a dar miedo jugar con fuego y que se nos escape lo que hace unos meses creíamos perdido. Siempre decimos que para estar en Champions se tienen que ganar partidos como el de Vallecas y siempre acabamos desaprovechando las ocasiones. Quedan 21 puntos por disputar y volvemos a estar fuera de la Champions. En casa nos quedan 3 partidos, Levante, Eibar y Alavés, y tenemos que viajar a Sevilla para jugar contra el Betis, al Wanda, Huesca y Valladolid. No soy de números pero sí de lógica. Aunque esta última y el Valencia están un tanto reñidos. No es un calendario complicado y soy optimista o, al menos, quiero serlo. Somos todos conscientes de lo que nos estamos jugando. Si, todos, los jugadores y el míster los primeros. Hace tiempo que creo en este equipo y en su entrenador. Aposté por él cuando muchos lo querían ver fuera. Así que ahora les toca a ellos devolvernos la confianza.

Os digo una cosa, tengo tanta ilusión como todos por jugar la Final de Copa pero ahora mismo me ocupa y me preocupa y, a veces hasta me quita el sueño, la Liga. Como conozco a este equipo desde que nací sé que es capaz de lo mejor y también de lo peor. Por eso ganamos al Real Madrid y perdimos contra el Rayo. Queda un mundo antes de esa soñada final. Cuando la juguemos la Liga ya habrá terminado y tendremos tiempo para ponernos nerviosos y, sobre todo, para soñar. No es momento de lamentarnos, ni de criticar, es momento de remar juntos, sumar, puntos y corazones, sufrir y ganar. No seríamos el Valencia si esto no fuese así. Y antes del domingo tenemos mañana una cita importante en Villarreal. Empecemos por ahí. No nos rindamos ahora, cuando lo peor ha pasado y lo mejor está por llegar. No pidamos al equipo que no nos haga sufrir, no queramos disfrutar de un partido con tranquilidad, no pidamos goleadas, no pidamos imposibles! No seríamos nosotros. Lograremos el objetivo, eso si, sufriendo. Estoy convencida que ganaremos la Copa, también sufriendo. Incluso, fijaos hasta donde llega mi optimismo, que creo que jugaremos la final de la Europa League. Por todo esto y porque seguimos celebrando el Centenario, hagamos que el sueño se haga realidad.