Los libros que duran son los que no tienen trampa. Lo dijo Rafael Chirbes en una entrevista. Hay títulos que acompañan a los lectores de por vida, algo que sucede también con películas, obras de teatro, series, canciones... No hay ficción que supere determinadas realidades, como las crueldades de Hitler. El 27 de enero de 1945, hace ahora 74 años, las tropas soviéticas liberaron el campo de exterminio de Auschwitz. Lo que sucedió allí sobrepasa toda comprensión humana y no se debe olvidar. Hoy es el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y buen momento para volver a 'Maus' (el relato gráfico de un superviviente del nazismo), leer de nuevo el cómic de Art Spielgeman, rodearse otra vez de ratones, gatos, perros y cerdos, regresar a las viñetas que no caducan, que nos revuelven, que nos indignan y que nos emocionan. La cultura, capaz de situarnos tanto en circunstancias excepcionales como en dificultades corrientes, deja huella.