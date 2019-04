SÍ SE PUEDE

Claro que se puede! ¿Por qué no vamos a creer que esta temporada podemos hacer algo grande? Ganamos al Villarreal 1 a 3 en la ida de la semifinal de la Europa League y ganamos por el mismo resultado al Levante en Mestalla en el derbi de la ciudad de Valencia el domingo. No recuerdo un resultado tan plácido y sin sufrimiento del Valencia CF desde hacía mucho tiempo. Además, endulzado con un buen juego. Llegué hasta a oír eso del «tiki taka» entre mi vecindario en Mestalla. Y es que la segunda parte fue de lo mejor que se le ha visto al Valencia en toda la temporada. Estos resultados nos hacen ser optimistas con lo que se nos avecina.

Y si a esto le unimos el gran momento de juego que están atravesando algunos jugadores, pues que queréis que os diga, que es lógico que se desborde la ilusión. Jugadores como Parejo, Guedes, Soler y un descomunal Gayá están a un altísimo nivel. También lo está el eje de la defensa y todo el equipo. Si nos respetan las lesiones de aquí al final de la temporada, ¿por qué no pensar en que todo es posible? Vamos a pararnos por un momento y vamos a ser realistas. La eliminatoria contra el Villarreal la tenemos encarrilada, salvo catástrofe y sabiendo que hay que jugar el partido de mañana y que «en el fútbol todo puede pasar». Y nos plantamos en semifinales y me da igual si con el Arsenal o el Nápoles, porque creo que a los dos les podemos ganar.

En Liga creo que sufriremos para alcanzar la plaza para la Champions la próxima temporada. Y es que el Sevilla, para mí el rival a batir, no nos lo va a poner fácil. Por eso, y dejando ya atrás todos esos puntos que nos hemos dejado en tantos campos donde deberíamos haber puntuado, nos toca mirar lo que queda y creer que se puede, eso sí, no hay que dejar escapar puntos. Y esperar que el Sevilla afloje, que en el fútbol no todo es cosa de uno.

Y de la final de Copa, me llamaréis ilusa, pero creo que le podemos ganar al todopoderoso FC Barcelona. Ellos son Messi y 10 más y nosotros somos 11. Creo que a estas alturas de la temporada podemos ganar a cualquiera. No veo ningún equipo que esté mejor que nosotros. El VCF cree en sus posibilidades, los jugadores tienen hambre de títulos, para muchos de ellos sería el primero que consiguen. Y, lo más importante, el fútbol nos debe una y dos también.

Por todo esto creo que sí se puede. Que nadie nos prive del derecho a disfrutar, como hacía tiempo no lo hacíamos, con nuestro equipo. Que nadie nos dé por muertos antes de hora. Que nadie piense que va a ser fácil. Pero que nadie pierda la ilusión, porque el murciélago vuela más alto que nunca.